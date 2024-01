Była gwiazda TVP rusza z autorskim programem. Zdradziła szczegóły

Karolina Pajączkowska przed TVP związana była z kanałem TVN24 BiS. W 2019 roku dołączyła do TVP Info, niedługo później pojawiła się w programach "Wstaje Dzień" i "Poranek Info". W 2021 r. została jedną z twarzy kanału TVP World. Popularność przyniosły jej też relacje z wojny w Ukrainie. Dziennikarka zniknęła z Telewizji Polskiej w maju 2023 roku, kilkanaście dni po zmianach na stanowiskach dyrektorskich w TAI.

Karolina Pajączkowska rusza z autorskim programem na YouTube. Co to będzie?

Była dziennikarka TVP uruchomiła kanał na YouTube, na którym trzy razy w tygodniu udostępniać będzie wydania autorskiego programu "Karolina Pajączkowska Show".

– Format będzie przypominać program Candace Owens z platformy Daily Wire. O ile sama Candace porusza tematy bliskie prawej strony sceny politycznej, o tyle u mnie przekaz będzie bezstronny. W moim programie obok newsów pojawia się monologi oraz analizy zjawisk i wydarzeń – tłumaczy w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

– To będzie dziennikarstwo bardzo zaangażowane, często wynikające z oddolnej inicjatywy widzów. Dla mnie najważniejsze tematy to te, o których Polacy mówią w domach. Chcę, by program miał wymiar edukacyjny i stymulował do merytorycznej dyskusji – dodaje.

Gośćmi w programie mają być zarówno eksperci, jak i osoby znane opinii publicznej. – Każdy odcinek będzie inny, chcę zaskakiwać widza – zaznacza Pajączkowska.

Jak wyjaśnia dla Wirtualnych Mediów była gwiazda TVP, jej program będzie kierowany w szczególności do młodych ludzi, którzy coraz częściej nie oglądają telewizji, w tym do kobiet.

Premiera odcinków planowana jest w poniedziałki, środy i piątki ok. 15.00 na kanale YouTube. Każdy odcinek potrwa do 45 minut. Za projekt odpowiada spółka Spider News Network, w której Karolina Pajączkowska ma 75 proc. udziałów. Reszta należy do spółki ubezpieczeniowej z polskim kapitałem MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Gwiazda TVP wraca do mediów. Swój powrót zapowiedziała w kilku językach

Karolina Pajączkowska już wcześniej zapowiedziała nowy projekt w swoich mediach społecznościowych. Była prezenterka TVP Info biegle włada językami angielskim, francuskim oraz hiszpańskim, czym pochwaliła się w swoim oświadczeniu. Pajączkowska opublikowała na TikToku filmik, w którym, w czterech językach, pokrótce opowiedziała, czym się teraz będzie zajmować.

– Pozwólcie, że opowiem wam moją historię. Przez większość mojego życia zabierałam głos w tematach uczciwości, szacunku i potrzeby zapewnienia ludzkości godności. Oczywistą ścieżką kariery było dla mnie zostanie dziennikarką. (...) Ludzie nazywali mnie pustą lalą, atencjuszką lub Bóg wie, czym jeszcze – zaczęła po angielski

– Jako reporterka odwiedziłam kilkadziesiąt krajów i relacjonowałam najważniejsze wydarzenia ze świata. Zrobiłam dziesiątki reportaży i film dokumentalny o zbrodniach popełnianych w trakcie wojny w Ukrainie – opowiadała w języku hiszpańskim.

Kolejna część jej wypowiedzi była po francusku. – Po dziesięciu latach pracy w polskich mediach zrozumiałam, że jestem dziennikarzem niezależnym. Chcę państwu pokazać, że liczy się tylko prawda. Liczy się wiedza, a nie propaganda. Zasługujemy na fakty, nie na opinie – stwierdziła.

Już po polsku mogliśmy z kolei usłyszeć, że Karolina Pajączkowska wraca do mediów i zapowiada własny program. Będzie go można najprawdopodobniej oglądać na jej kanale na YouTube.

– W tym miejscu chciałabym państwa serdecznie zaprosić do oglądania mojego programu. Przedstawiać w nim będę najważniejsze zagadnienia z dziedziny polityki międzynarodowej, aktualne wydarzenia i dyskusje z ekspertami – ujawniła była gwiazda TVP Info.

