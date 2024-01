Ważna wiadomość dla kibiców Legii Warszawa. Amazon Prime ma niespodziankę

Już od 2 lutego na Amazon Prime będzie można zobaczyć pierwszy dokumentalny serial o jednym z najważniejszych i najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce – Legii Warszawa. W zapowiedzi czytamy, że zaprezentowane zostaną w nim nieznane dotąd kulisy funkcjonowania Legii oraz emocjonujący sezon 2022/2023.

Amazon Prime Video pokaże serial "Legia. Do końca". Kiedy premiera?

Amazon Prime Video zapowiada, że nowy serial dokumentalny nie będzie tylko historią o piłce nożnej.

"To opowieść przede wszystkim o ludziach. Poznasz kluczowe postacie Legii nie tylko jako sportowców, ale również jako mężów, ojców i przyjaciół, za którymi stoją nieopowiedziane dotąd historie" – podkreślono.

Serial ukaże się pod tytułem "Legia. Do końca", a producenci obiecują, że dostarczy widom dużych wrażeń.

"W "Legia. Do końca" zobaczysz euforie po spektakularnych zwycięstwach, emocje po przegranych meczach jak również przełamywanie kryzysów, zmiany personalne i drogę do odbudowy pozycji klubu. Zabierzemy cię w miejsca, do których dotąd nikt nie miał dostępu – bez scenariusza i charakteryzacji" – czytamy w zapowiedzi produkcji.

"Przygotuj się na historię o LEGII Warszawa, jakiej jeszcze nie znasz – klubu tętniącego emocjami w walce o sukces sportowy" – dodano.

Premiera "Legia. Do końca" już 2 lutego na Prime Video.

Już teraz można zobaczyć zwiastun produkcji:

Legia Warszawa. Historia warszawskiego klubu piłkarskiego?

Legia Warszawa to stołeczny klub piłkarski występujący w Ekstraklasie. Historia klubu sięga roku 1916, choć niektórzy podważają tę datę. Wówczas w okolicach Maniewicz na Wołyniu powstała drużyna piłkarska Legionów Polskich, reaktywowana później w 1920 roku w Warszawie. Warszawski klub od lat 90. XX wieku zajmuje 1. miejsce w tabeli wszech czasów Ekstraklasy, będąc jednocześnie jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich na arenie międzynarodowej.

Początkowo klub działał jako jedna z sekcji wielosekcyjnego CWKS-u Legia, a w niezależny podmiot (Autonomiczną Sekcję Piłki Nożnej) przekształcił się 25 kwietnia 1989 roku. Od 12 lutego 1997 roku ma status Sportowej Spółki Akcyjnej (SSA), natomiast od 13 czerwca 2003 roku występował pod nazwą Klub Piłkarski Legia Warszawa. Od 11 lipca 2012 roku pełna nazwa klubu to: Legia Warszawa Spółka Akcyjna.

