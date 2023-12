Celebryci ostro o "wyczynie" Brauna. "Dzban", "idiota", "kryształowa noc", "wypad z Sejmu!"

Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił chanukową menorę w Sejmie. Do sieci trafiło nagranie z całego zaj

W reakcji na incydent marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z dalszych obrad, a do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki uzasadniał, że doszło do "rażącego naruszenia spokoju i porządku". Hołownia jeszcze we wtorek wieczorem przekazał, że, decyzją Prezydium Sejmu, posłowi Braunowi zostanie odebrana połowa uposażenia za trzy miesiące i całości diety za pół roku pracy poselskiej. Zachowanie posła oficjalnie potępił również jego klub – Konfederacja.

"Wybryk" parlamentarzysty wywołał ogromne emocje wśród wielu polskich parlamentarzystów, ale również wśród internautów i celebrytów. Kilkoro z nich w ostrych słowach odniosło się do wczorajszych wydarzeń.

Grzegorz Braun wywołał skandal w Sejmie. Stuhr, Piróg, Gąsowski i Olejnik ostro o zachowaniu posła

Maciej Stuhr opublikował w mediach społecznościowych swój komentarz w formie znanej grafiki z napisem: "Stop making stupid people famous" ("Przestańcie robić z głupich ludzi sławnych").

Na jeszcze krótszą, ale ostrzejszą uwagę pokusił się Michał Piróg. Tancerz opublikował zdjęcie Grzegorza Brauna i podpisał je: "Dzban".

Nieco szerszy komentarz można znaleźć na Instagramie showmana Piotra Gąsowskiego.

"Braun. Ty idioto! Coś narobił chamie! Kogo ty reprezentujesz antysemito?" – napisał celebryta.

"Nie ma zgody na to, co zrobił ten antysemita! Mam nadzieję, że może chociaż ten incydent spowoduje, iż zaczniemy się jednoczyć w obronie przed złem! Może w tym podzielonym Sejmie coś się zmieni!? A może to jest jakiś znak?! Braun! Wynocha z Sejmu RP! Nie ma tu dla ciebie miejsca! Wypad idioto! ***** Braun! Wy***** go z Sejmu! Na zawsze! Wszystkich Żydów, dla których to piękne święto Chanuka jest świętem tolerancji i miłości najgoręcej przepraszamy. Wybaczcie! Happy Chanukach!" – dodał Gąsowski.

Dziennikarka TVN24 Monika Olejnik stwierdziła, że "tacy ludzie nie mają prawa zasiadać w Sejmie demokratycznego, cywilizowanego kraju".

"Hańba, skandal i wstyd na cały świat. Czy to jest noc kryształowa w wykonaniu Brauna? Stanowczo protestuje! Jestem oburzona! Wszyscy powinniśmy stanowczo zaprotestować ponad podziałami!" – czytamy we wpisie Olejnik.

"Poseł Braun, używając gaśnicy, brutalnie zgasił świece chanukowe i uniemożliwił prowadzenie obrad w Sejmie. Zaatakował kobietę próbującą reagować na jego agresję. Skrzywdził dzieci! To wyglądało jak próba destabilizacji Polski w ważnym czasie dla odpowiedzialnego kształtowania demokracji! To antysemicki akt wandalizmu! Zdjęcie ze szminką jest symbolem protestu przeciwko przemocy! Nie ma zgody na nienawiść! Nie ma zgody na agresję! Nie ma zgody na przemoc! Pokażmy światu, że ludzi dobrej woli w Polsce jest więcej! Kardynał Grzegorz Ryś, oświadczył, że jest mu wstyd za to co zrobił poseł Grzegorz Braun i przeprasza całą społeczność Żydów w Polsce" — napisała dziennikarka.

