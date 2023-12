Ojciec Rydzyk organizuje sylwestra. Bal w Toruniu będzie trwał cztery dni

"Sylwester z wartościami – Życie to Coś Więcej!" – to nazwa wydarzenia organizowanego przez założoną przez o. Rydzyka Akademię Kultury Społecznej i Medialnej (AKSiM) w Toruniu. Oferta szkoły duchownego kierowana jest do osób do 19. roku życia.

"Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję" – zachęcają organizatorzy.

"Impreza" zacznie się 29 grudnia 2023 r., a skończy 1 stycznia 2024 r. Co czeka uczestników wydarzenia przez te cztery dni?

Sylwester u ojca Rydzyka. Bal w Toruniu będzie inny niż wszystkie

Pożegnanie 2023 i powitanie 2024 roku odbędzie się w formie warsztatów. W trakcie ich trwania przewidziano zajęcia taneczne i muzyczne, ale też warsztaty psychologiczne i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Jak podkreślają organizatorzy ci, którzy wezmą udział w wydarzeniu znajdą podczas niego "czas na modlitwę i refleksję".

"Czas dla ciała i dla ducha. Nie zwlekaj, zgłoś się!" – czytamy w ogłoszeniu na stronie AKSiM.

Za udział w czterodniowym sylwestrze trzeba zapłacić jedynie 150 złotych za osobę. To pieniądze na pokrycie wyżywienia. Pozostałe wydatki zostaną zapłacone z funduszu 1,5 proc. przekazanego na rzecz istniejącej od 1995 r. Fundacji Nasza Przyszłość – podmiotu, który stawia sobie za cel wychowanie nowych pokoleń zgodnie ze wskazaniami uczelni. Aby wziąć udział w wydarzeniu, trzeba wypełnić dostępny w sieci formularz zgłoszeniowy. Za osobę niepełnoletnią dokument wypełniają rodzice lub opiekunowie.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – niepubliczna szkoła wyższa założona w Toruniu w 2001 roku i należąca do Fundacji Lux Veritatis. Uczelnia została założona 14 sierpnia 2001 roku przez o. Tadeusza Rydzyka, jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa. Autorką nazwy uczelni, koncepcji i programów kształcenia oraz organizacji studiów jest dr Joanna Grabińska (pierwsza prorektor). Misją uczelni jest "służba człowiekowi", a dewizą "Fides, Ratio et Patria" ("Wiara, rozum i ojczyzna"). Działalność dydaktyczna rozpoczęła w roku akademickim 2001/2002 i prowadzona jest na Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej.

