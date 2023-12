Znany polityk w ulubionym podcaście celebrytów o żalu do Kwaśniewskiego. "Byliśmy bardzo blisko"

"Bardzo delikatna i szczera rozmowa z Leszkiem Millerem o tym jakim był ojcem i mężem. Porozmawialiśmy o okładce, która do dzisiaj wywołuje szok. Zachęcam Was do rozmowy, to wyjątkowa godzina" – tak swoją rozmowę ze znanym lewicowym politykiem zapowiada Żurnalista, autor podcastu, do którego chętnie przychodzą polscy celebryci.

W podcaście Leszek Miller opowiadał m.in. o swoim dzieciństwie, polityce i życiu prywatnym. Wrócił też wspomnieniami do śmierci syna.

Leszek Miller o śmierci syna. Jego partnerkę nazywa "modliszką" i obarcza ją winą

W sierpniu 2018 roku Leszek Miller junior popełnił samobójstwo. Miał zaledwie 48 lat.

– To był pogrzeb, który się nie powinien zdarzyć. Rodzice powinni umierać wcześniej, niż dzieci. Jeżeli dziecko umiera, to jest to potworna tragedia – mówił.

W swojej książce, Leszek Miller, winą za śmierć syna obarczał w dużej mierze jego partnerkę. Teraz nieco rozwinął tę kwestię.

– Mieliśmy z żoną niemal pewność, że trafił na niewłaściwą kobietę – ocenił. Gdyby to była taka kobieta, jak moja żona, to nic by się nie stało Ale to była taka modliszka, która żywi się partnerem i w dodatku jest przykra, nie ma w niej żadnego ciepła. I ten biedny mężczyzna powoli ma tego dosyć i czasami nie wie jak to rozwiązać – mówił.

W innej części wywiadu przyznał też, że nie był najlepszym ojcem dla swojego syna.

– Mam wyrzuty sumienia, że, być może, za mało czasu poświęciłem swojemu synowi. Że może, gdybym więcej czasu poświęcił, miał więcej propozycji, to on może by tego nie zrobił. I to się za mną ciągnie i już będzie tak do końca życia – wyznał były premier.

– Myślę, że byłem lepszym mężem niż ojcem. Z żoną miałem więcej kontaktów niż z synem – dodał.

Polityk ma żal do Aleksandra Kwaśniewskiego. Były prezydent nie przyszedł na pogrzeb jego syna

Odpowiedział również na pytanie, czy zaskoczył go fakt, że prezydent Aleksander Kwaśniewski nie pojawił się na pogrzebie jego syna.

– Owszem. Był taki czas w naszym życiu, że byliśmy bardzo blisko. Nasz syn się opiekował jego córką, dzisiaj już dorosłą kobietą oczywiście. I zrobiło to na nas takie przykre wrażenie – stwierdził.

