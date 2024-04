Nowy post na stronie Williama i Kate. Dotyczy księcia Louisa

W ostatnim czasie brytyjskie media nie miały do przekazania zbyt wielu dobrych informacji na temat rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą wykrycia zarówno u króla Karola III, jak i jego synowej, księżnej Kate, chorób nowotworowych.

Księżna Kate choruje na nowotwór

Księżna Kate wydała niedawno oświadczenie, w którym poinformowała, że choruje na nowotwór. – W styczniu przeszłam operację i wówczas mój stan nie był związany z nowotworem. Operacja przebiegła pomyślnie, ale badania po operacji wykazały obecność nowotworu. Moi lekarze zdecydowali, że powinnam poddać się profilaktycznej chemioterapii i obecnie jestem na wczesnym etapie leczenia – powiedziała.

Kate podkreśliła w specjalnym nagraniu, że wiadomość o chorobie była dla niej i jej bliskich wielkim szokiem. – William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zachować prywatność ze względu na najmłodszych członków naszej rodziny. Jak możecie sobie wyobrazić, to wszystko wymaga czasu. Czasu dla mnie, żeby wydobrzeć po operacji i podjąć się leczenia, ale przede wszystkim czasu, żeby wytłumaczyć wszystko Georgowi, Chalotte i Louisowi w sposób odpowiedni dla nich i aby zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze i wyzdrowieję – tłumaczyła księżna na nagraniu, które zostało wyemitowane na antenie BBC. – Świadomość, że mam obok Williama daje mi ogromny komfort i pewność. Miłość, wsparcie i czułość, jaką okazało mi wielu z was wiele znaczy dla nas obojga – dodała.

Szóste urodziny księcia Louisa. Nowe zdjęcie na profilu Williama i Kate

Teraz, dla odmiany, rodzina królewska pochwaliła się radosnym wydarzeniem. 23 kwietnia szóste urodziny obchodzi najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate – Louis.

Od rana spekulowano, że w tym roku księżna Walii zrezygnuje ze wstawiania tradycyjnego zdjęcia jubilata. Dotychczas fotografie jej dzieci trafiały do oficjalnych mediów społecznościowych książęcej pary dzień wcześniej. Rozgoryczeni internauci zwrócili na to uwagę pod ostatnim postem na profilu "Prince and princess od Wales".

Ostatecznie tradycja została zachowana i na profilu księcia i księżnej Walii zagościła urodzinowa fotografia uśmiechniętego sześciolatka. Louis, ubrany w kraciastą koszulę, leży na kocu na trawie i patrzy w obiektyw mamy.

"Wszystkiego najlepszego w dniu szóstych urodzin, książę Louis. Dziękujemy za wszystkie życzenia" – brzmi podpis pod zdjęciem na Instagramie.

