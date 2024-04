Jak przebiega leczenie księżnej Kate? Nowe wieści

Księżna Kate wydała niedawno oświadczenie, w którym poinformowała, że choruje na nowotwór. – W styczniu przeszłam operację i wówczas mój stan nie był związany z nowotworem. Operacja przebiegła pomyślnie, ale badania po operacji wykazały obecność nowotworu. Moi lekarze zdecydowali, że powinnam poddać się profilaktycznej chemioterapii i obecnie jestem na wczesnym etapie leczenia – powiedziała.

Teraz w brytyjskich mediach pojawiły się niepokojące informacje o kulisach wydania tego oświadczenia.

Księżna Kate choruje na raka

Kate podkreśliła w specjalnym nagraniu, że wiadomość o chorobie była dla niej i jej bliskich wielkim szokiem. – William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zachować prywatność ze względu na najmłodszych członków naszej rodziny. Jak możecie sobie wyobrazić, to wszystko wymaga czasu. Czasu dla mnie, żeby wydobrzeć po operacji i podjąć się leczenia, ale przede wszystkim czasu, żeby wytłumaczyć wszystko Georgowi, Chalotte i Louisowi w sposób odpowiedni dla nich i aby zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze i wyzdrowieję – tłumaczyła księżna na nagraniu, które zostało wyemitowane na antenie BBC. – Świadomość, że mam obok Williama daje mi ogromny komfort i pewność. Miłość, wsparcie i czułość, jaką okazało mi wielu z was wiele znaczy dla nas obojga – dodała.

Stan zdrowia Kate. Jak przebiega jej leczenie?

Głos w sprawie zabrał teraz ekspert od spraw królewskich, Richard Fitzwilliams. W jego opinii, rodzina królewska w niedługim czasie wróci do normalnej aktywności, a zapowiedzią tego miało być ostatnie publiczne wystąpienie księcia Williama. Ekspert podkreślił, że leczenie księżnej przebiega pomyślnie i wszyscy są naprawdę dobrej myśli.

– Rodzina królewska zdaje sobie sprawę, że każda rzecz, którą robią, to pewien komunikat wysyłany w przestrzeń publiczną w taki czy inny sposób. (...) To nie była tylko kwestia pojawienia się z George'em przy okazji, która była przyjemna. Chodziło o wysłanie sygnału, że wszystko jest jak zwykle – skomentował w rozmowie z "The Sun".

– Gdyby Catherine tam była, byłoby fantastycznie, ale nikt tego od niej nie oczekuje. Ludzie nie spodziewaliby się tego po jej wiadomości wideo. Aktualnie się leczy i jej leczenie przebiega pomyślnie – dodał.

Lider zespołu Łzy ma raka. "Nie wiem, czemu trafiło na mnie"