"Spełnia się jego największy koszmar". Książę William jest zdruzgotany

Był 22 marca, kiedy księżna Kate postanowiła przeciąć piętrzące się spekulacje na temat powodów jej długiej nieobecności. Tego dnia w mediach opublikowano oświadczenie, którego treść zszokowała świat. Żona księcia Williama poinformował w nim, że zdiagnozowano u niej nowotwór.

Dramatyczna diagnoza księżnej Kate

– W styczniu przeszłam operację i wówczas mój stan nie był związany z nowotworem. Operacja przebiegła pomyślnie, ale badania po operacji wykazały obecność nowotworu. Moi lekarze zdecydowali, że powinnam poddać się profilaktycznej chemioterapii i obecnie jestem na wczesnym etapie leczenia – poinformowała.

Kate nie ukrywa, że wiadomość dla była dla niej i jej bliskich wielkim szokiem. – William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zachować prywatność ze względu na najmłodszych członków naszej rodziny. Jak możecie sobie wyobrazić, to wszystko wymaga czasu. Czasu dla mnie, żeby wydobrzeć po operacji i podjąć się leczenia, ale przede wszystkim czasu, żeby wytłumaczyć wszystko Georgowi, Chalotte i Louisowi w sposób odpowiedni dla nich i aby zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze i wyzdrowieję – tłumaczyła na opublikowanym nagraniu.

Książe William w "głębokim szoku"

Po tym oświadczeniu uwaga mediów skupiła się jednak nie tylko na księżnej Walii, ale także na jej mężu. Media rozpisywały się o tym, że niezwykle ciężko radzi sobie ze stresem po usłyszeniu diagnozy Kate. Szczególnie, że w tym samym czasie nowotwór wyryto u jego ojca Karola III. Niektóre czasopisma piszą wręcz o tym, że spełnia się najgorszy koszmar Williama. W obliczu choroby żony miały się w nim odezwać traumy z dzieciństwa, związane ze śmiercią matki, księżnej Diany.

Według informatora magazynu "New Idea", brytyjski następca tronu jest z tego powodu w "głębokim szoku".

– Wciąż próbuje udźwignąć złość i ból, które odczuwa z powodu bezwzględnej natury raka. To uruchomiło jego poprzedni traumatyczny epizod, kiedy zmarła jego mama – twierdzi źródło magazynu.

Dlaczego William nie wystąpił z Kate?

W artykule ujawniono też powody, dla których William nie zdecydował się towarzyszyć żonie na nagraniu, na którym wyjawiła prawdę na temat stanu swojego zdrowia.

"William spotkał się z krytyką za to, że nie siedział obok Kate podczas jej oświadczenia wideo, ale był to jej wybór, którego dokonała świadomie. Chciała zainspirować innych swoją siłą – i chronić Williama" – pisze New Idea. Według magazynu, księżna miała się obawiać, że jej mąż nie uniesie tego ciężaru i załamie się przed kamerami.

