Książę Harry leci do Wielkiej Brytanii. Zaskakujące doniesienia

W ostatnim czasie brytyjskie media nie miały do przekazania zbyt wielu dobrych informacji na temat rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą wykrycia zarówno u króla Karola III, jak i jego synowej księżnej Kate chorób nowotworowych.

Od lutego król Karol unikał pokazywania się publicznie. To wtedy poinformowano o zdiagnozowaniu u niego nowotworu. Na ten czas obowiązki monarchy przejęła jego żona Camilla. Jak wynika z najnowszych doniesień "The Sun", król nie może się już doczekać "przejęcia sterów" i powrotu do swojej roli publicznej po "zachęcającej" reakcji na leczenie onkologiczne.

W maju książę Harry ma zamiar przylecieć do Wielkiej Brytanii. Jak jednak donoszą brytyjskie media, może to nie być okazja do spotkania i rozmowy z najbliższą rodziną.

Książę Harry z wizytą w Wielkiej Brytanii. Nie spotka się z rodziną?

"The Mirror" przekazał, że brat księcia Williama planuje wrócić do Londynu już 8 maja, aby pojawić się na organizowanej w katedrze św. Pawła uroczystości z okazji 10. rocznicy Invictus Games. Nie wiadomo jednak, czy zobaczymy u jego boku Meghan Markle.

Według doniesień tabloidu, mało prawdopodobne jest, aby podczas tej wizyty Harry spotkał się ze swoją rodziną. Jak czytamy w artykule, zarówno książę William, jak i król Karol III nie znajdą dla niego czasu.

"Książę Harry nie spotka się z Williamem i Kate. Wciąż trwa dyskusja na temat tego, czy będą mu towarzyszyć Meghan Markle i ich dzieci. Chodzi ponoć o kwestie bezpieczeństwa" – czytamy.

Źródło portalu zaznacza, że plan mógłby ulec zmianie, jeśli książę Harry zabrałby w podróż swoje dzieci, Archiego i Lilibet. Wówczas rodzina królewska prawdopodobnie zaaranżowałaby spotkanie dla ich dobra.

"Jeśli ich dzieci przylecą do Anglii, to możliwe jest zaaranżowanie spotkania tylko dla ich dobra. Nie jest to jednak coś, na czym William i Kate skupiają nadmierną uwagę, bo księżna jest obecnie poddawana leczeniu" – twierdzi informator serwisu.

Czytaj też:

"Potężny niepokój". William i Kate nie są gotowi na przejęcie tronuCzytaj też:

Zwolnienia w Polsacie? "Sytuacja jest napięta"