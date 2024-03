Harry nie widział o chorobie Kate. Konflikt jest "ogromny"

Księżna Kate wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że choruje na nowotwór. – W styczniu przeszłam operację i wówczas mój stan nie był związany z nowotworem. Operacja przebiegła pomyślnie, ale badania po operacji wykazały obecność nowotworu. Moi lekarze zdecydowali, że powinnam poddać się profilaktycznej chemioterapii i obecnie jestem na wczesnym etapie leczenia – powiedziała.

Księżna Kate ma raka

Kate nie ukrywa, że wiadomość o chorobie była dla niej i jej bliskich wielkim szokiem. – William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zachować prywatność ze względu na najmłodszych członków naszej rodziny. Jak możecie sobie wyobrazić, to wszystko wymaga czasu. Czasu dla mnie, żeby wydobrzeć po operacji i podjąć się leczenia, ale przede wszystkim czasu, żeby wytłumaczyć wszystko Georgowi, Chalotte i Louisowi w sposób odpowiedni dla nich i aby zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze i wyzdrowieję – tłumaczyła księżna na nagraniu, które zostało wyemitowane na antenie BBC. – Świadomość, że mam obok Williama daje mi ogromny komfort i pewność. Miłość, wsparcie i czułość, jaką okazało mi wielu z was wiele znaczy dla nas obojga – dodała.

Książę Harry nie wiedział o chorobie Kate

Jak donoszą informatorzy portalu Page Six, książę Harry i jego żona Meghan Markle "nie mieli pojęcia o chorobie księżnej Kate i dowiedzieli się o niej w tym samym czasie, co reszta świata".

"To pokazuje, jak ogromny konflikt jest między braćmi. Zaufanie zostało poważnie nadszarpnięte i rodzina królewska teraz się od nich dystansuje" – czytamy.

Najbliższa wizyta księcia Harrego w Wielkiej Brytanii ma się odbyć w maju. Okazją jest dziesiąta rocznica Igrzysk Invictus. Prawdopodobnie pojawi się w swojej ojczyźnie bez żony i dwójki ich małych dzieci. Media spekulowały wcześniej, że może to być dobra okazja do pojednania z bratem Williamem, jednak obecnie wątpią w taki scenariusz. Według "The Telegraph", naprawienie relacji z młodszym bratem, to ostatnia rzecz, o której myśli książę William.

Czytaj też:

Zmienił plany w ostatniej chwili. To wtedy William dowiedział się o chorobie KateCzytaj też:

Kto przejmie obowiązki księżnej Kate? "Dobrze sprawdziła się w ostatnich tygodniach"