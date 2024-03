Kochanka księcia Williama? Kobieta przerwała milczenie

Oficjalnie całe zamieszanie wokół księżnej Walii zaczęło się 17 stycznia od komunikatu Pałacu Kensington, w którym poinformowano, że w londyńskiej klinice przeszła ona planowaną operację jamy brzusznej. Zapewniono wówczas, że stan Kate jest stabilny, ale czeka ją rekonwalescencja. Jak podkreślono, jej powrót do obowiązków służbowych nastąpi zapewne dopiero po Wielkanocy. Od tego czasu media prześcigają się w teoriach spiskowych na temat tego, co się dzieje z księżną Kate.

Domysłów i spekulacji nie zatrzymało zdjęcie Kate Middleton opublikowane przez rodzinę królewską. Największe światowe agencje wycofały je bowiem z obiegu orzekając, że "zostało zmanipulowane przez źródło". Ruby Naldrett, redaktorka mediów społecznościowych brytyjskiego dziennika "Daily Mirror" oceniła, że twarz Kate z opublikowanej fotografii została przeklejona z okładki magazynu Vouge sprzed wielu lat.

Książę William ma kochankę? Od plotek aż huczy

Księżna po raz ostatni widziana była publicznie 25 grudnia. Wtedy to wraz z dziećmi 10-letnim George'm, 8-letnią Charlotte i 5-letnim Louisem wzięła udział w nabożeństwie bożonarodzeniowym w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham. To właśnie tam rodzina królewska co roku spędza święta. W ostatnim czasie media obiegło nagranie zarejestrowane trzy dni później w Sandringham. Widać na nim, jak twierdzi osoba, która opublikowała wideo, przejazd konwoju policji i karetek z królewskiej posiadłości. Do sytuacji tej nigdy nie odniósł się Pałac Kensington. Jedna z teorii, które pojawiają się w mediach, głosi, że księżna Kate przeszła załamanie nerwowe wywołane romansem księcia Williama z jej dawną przyjaciółką Rose Hanbury.

Użytkownik X twierdzi, że następca tronu był ostatnio widziany w samochodzie w okolicy zamku Windsor, a obok niego siedziała właśnie jego kochanka. "To nie Kate Middleton jest w samochodzie. Kate nigdy nie stroniła od kamer. Nawet gdy czekała dziesięć lat, aż Willy jej się oświadczy. To jest Rose Hanbury, kochanka Williama" – ocenił publikując zdjęcie.

Rose Hanbury reaguje na medialne spekulacje

Plotki dotyczące intymnej relacji pomiędzy księciem Williamem a markizą Cholmondeley, byłą modelką, a prywatnie przyjaciółką Kate Middleton, Rose Hanbury, pojawiały się w przestrzeni publicznej już w 2019 roku, kilka miesięcy po narodzinach najmłodszego syna następcy tronu. "Tak, to jest romans. Nie czytałem artykułów, ale wiem o tym romansie" – napisał wtedy na Twitterze Giles Coren, czym rozpętał prawdziwą burzę w sieci.

W obliczu narastających obecnie plotek na temat relacji z księciem Williamem, Rose Hanbury, za pośrednictwem prawników, postanowiła zabrać głos i zdementować plotki.

– Plotki są całkowicie fałszywe – mieli skomentować jej prawnicy dla Business Insider.

