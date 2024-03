Wątpliwości ws. stanu zdrowia księżnej Kate. Jest świadek

Oficjalnie całe zamieszanie wokół księżnej Walii zaczęło się 17 stycznia od komunikatu Pałacu Kensington, w którym poinformowano, że w londyńskiej klinice przeszła ona planowaną operację jamy brzusznej. Zapewniono wówczas, że stan Kate jest stabilny, ale czeka ją rekonwalescencja. Jak podkreślono, jej powrót do obowiązków służbowych nastąpi zapewne dopiero po Wielkanocy. Od tego czasu media prześcigają się w teoriach spiskowych na temat tego, co się dzieje z księżną Kate.

Domysłów i spekulacji nie zatrzymało zdjęcie Kate Middleton opublikowane przez rodzinę królewską. Największe światowe agencje wycofały je bowiem z obiegu orzekając, że "zostało zmanipulowane przez źródło". Ruby Naldrett, redaktorka mediów społecznościowych brytyjskiego dziennika "Daily Mirror" oceniła, że twarz Kate z opublikowanej fotografii została przeklejona z okładki magazynu Vouge sprzed wielu lat.

Księżna Kate przyłapana na zakupach. Świadkowie mówią, jak wyglądała

Jak donoszą teraz brytyjskie media, Kate Middleton była widziana w weekend w jednym ze sklepów w Windsorze. Jak informuje "The Sun", chodzi o wiejski stragan znajdujący się zaledwie 2 kilometry od królewskiej posiadłości Adelaide Cottage w Windsorze. Przed zakupami księżna miała obserwować, jak jej dzieci, George, Charlotte i Louis, bawią się na świeżym powietrzu.

Księżnej Kate podobno towarzyszył podobno jej mąż, następca tronu Wielkiej Brytanii, książę William.

"Po tym wszystkim, co można przeczytać w mediach, byłem w szoku, gdy ją zobaczyłem. Kate jak gdyby nigdy nic robiła zakupy z Williamem. Wyglądała na szczęśliwą, zrelaksowaną, zdrową" – relacjonuje osoba, która miała na własne oczy zobaczyć książęcą rodzinę.

Konwój policji i karetek w Sandringham. Niepokojące nagranie

Księżna po raz ostatni widziana była publicznie 25 grudnia. Wtedy to wraz z dziećmi 10-letnim George'm, 8-letnią Charlotte i 5-letnim Louisem wzięła udział w nabożeństwie bożonarodzeniowym w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham. To właśnie tam rodzina królewska co roku spędza święta.

W ostatnim czasie media obiegło nagranie zarejestrowane trzy dni później w Sandringham. Widać na nim, jak twierdzi osoba która opublikowała wideo, przejazd konwoju policji i karetek z królewskiej posiadłości. Do sytuacji tej nigdy nie odniósł się Pałac Kensington.

Czytaj też:

Księżniczka Charlotte posiada gigantyczny majątek. Jest bogatsza od George'aCzytaj też:

Mają dość spekulacji. Będzie przełom ws. Kate?