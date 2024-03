Wielki sukces Polki. Gratulowała jej gwiazda Hollywood

Iga Świątek w wielkim stylu wygrała turniej WTA w Indian Wells. Polka w finale pokonała 6:4, 6:0 Marię Sakkari z Grecji. Po meczu do polskiej tenisistki podeszła gwiazda Hollywood – Zendaya. Wymieniły uprzejmości i zapozowały do wspólnego zdjęcia. Później nie szczędziły sobie miłych słów w mediach społecznościowych. To nie pierwszy raz, kiedy Zendaya zachwyca się osiągnięciami polskiego sportowca, wcześniej zapozowała do wspólnego zdjęcia z Robertem Lewandowskim.

Wielki sukces Igi Świątek. Gratulacje od gwiazdy Hollywood

Iga Świątek uchodzi za najlepszą tenisistkę świata, co udowodniła niedzielnym meczem. To już 19. tytuł w karierze liderki rankingu WTA, który powiększył jej przewagę nad drugą w zestawieniu Białorusinką Aryną Sabalenką. Polka wyprzedza ją teraz o ponad 2500 punktów. Z wygraną w turnieju Indian Wells wiążą się też duże pieniądze. Iga Świątek odebrała nagrodę w wysokości 1,1 mln dolarów, co przekłada się na około 4,4 mln złotych.

Popis Igi Świątek na korcie obserwowały z trybun gwiazdy Hollywood – aktorska para Zendaya i Tom Holland. Zendaya jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w biznesie. Co ciekawe, w kwietniu na ekrany kin trafi film "The Challengers" Luci Guadagnino, w którym wciela się w rolę tenisistki.

Po tym, jak Iga Świątek otrzymała puchar, aktorka podeszła do niej, żeby pogratulować zwycięstwa. Chwilę porozmawiały i zapozowały do kilku zdjęć.

Później w mediach społecznościowych Igi Świątek pojawił się wpis, w którym Polka nie kryła emocji związanych z tym nadzwyczajnym spotkaniem. "Co się właśnie stało? Dziękuję Zendaya za bycie miłą, zabawną i troskliwą" – napisała.

"To była absolutna przyjemność poznać cię i oglądać twoją grę. Wielkie, wielkie gratulacje"– odpowiedziała na jej wpis Zendaya.

