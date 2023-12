Putin Człowiekiem Roku 2023 magazynu "Time"? Rywalizuje m.in z Taylor Swift i Barbie

Trwają przygotowania do ogłoszenia Człowieka Roku 2023 magazynu "Time". Zgodnie z tradycją, sięgającą 1927 r., co roku magazyn wybiera osoby, grupy lub koncepcje, które wywarły największy wpływ na świat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To oni w największym stopniu kszłtałtowali nagłówki gazet, zarówno te dobre, jak i złe. Wśród poprzednich wyborów znaleźli się m.in.: prezydent USA Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris, Martin Luther King Jr., kanclerz Niemiec Angela Merkel, papież Franciszek i aktywistka Greta Thunberg.

W 2022 r. Człowiekiem Roku magazynu "Time" został Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i "duch Ukrainy".

Ogłoszenie Człowieka Roku 2023 nastąpi w środę rano.

"Time" ogłosił krótką listę nominowanych do Człowieka Roku 2023. Putin obok Taylor Swift i Barbie

W selekcji magazynu "Time" bierze udział dziewięciu kandydatów, których nazwiska ujawniono w poniedziałek rano podczas programu NBC Today. Oto oni:

Hollywoodzcy wojownicy – scenarzyści i aktorzy, którzy strajkowali przez cały rok, wstrzymując tworzenie i kręcenie nowych i bieżących programów i filmów.

– scenarzyści i aktorzy, którzy strajkowali przez cały rok, wstrzymując tworzenie i kręcenie nowych i bieżących programów i filmów. Xi Jinping – prezydent Chin, który "po kilku miesiącach swojej bezprecedensowej trzeciej kadencji, umocnił swoją rolę jednego z najpotężniejszych współczesnych przywódców" tego kraju.

– prezydent Chin, który "po kilku miesiącach swojej bezprecedensowej trzeciej kadencji, umocnił swoją rolę jednego z najpotężniejszych współczesnych przywódców" tego kraju. Taylor Swift – zdobywczyni nagrody Grammy, miała za sobą bardzo udany rok – od ponownego wydania swoich albumów, poprzez spektakularną trasę koncertową, po nakręcenie jednego z najbardziej udanych filmów koncertowych w historii.

– zdobywczyni nagrody Grammy, miała za sobą bardzo udany rok – od ponownego wydania swoich albumów, poprzez spektakularną trasę koncertową, po nakręcenie jednego z najbardziej udanych filmów koncertowych w historii. Sam Altman – amerykański przedsiębiorca, inwestor i programista. W 2023 roku pojawił się na pierwszych stronach gazet w związku z jego odejściem (i szybkim powrotem) na stanowisko dyrektora generalnego OpenAI, firmy, która wypuściła przełomową aplikację ChatGPT.

– amerykański przedsiębiorca, inwestor i programista. W 2023 roku pojawił się na pierwszych stronach gazet w związku z jego odejściem (i szybkim powrotem) na stanowisko dyrektora generalnego OpenAI, firmy, która wypuściła przełomową aplikację ChatGPT. Prokuratorzy oskarżający Trumpa – prokuratorzy z Florydy, Georgii, Nowego Jorku i Waszyngtonu postawili Donaldowi Trumpowi zarzuty popełnienia przestępstwa w związku z ingerencją w wybory, nielegalnym przechowywaniem tajnych dokumentów i fałszowaniem dokumentacji biznesowej.

– prokuratorzy z Florydy, Georgii, Nowego Jorku i Waszyngtonu postawili Donaldowi Trumpowi zarzuty popełnienia przestępstwa w związku z ingerencją w wybory, nielegalnym przechowywaniem tajnych dokumentów i fałszowaniem dokumentacji biznesowej. Lalka Barbie – Film Grety Gerwig "Barbie", w którym wystąpili Margot Robbie i Ryan Gosling przyciągnął do kin tłumy i był najbardziej dochodowym filmem 2023 roku. Zarobił 1,4 miliarda dolarów i spowodował eksplozję różowej mody, akcesoriów i innych towarów w sklepach na całym świecie.

– Film Grety Gerwig "Barbie", w którym wystąpili Margot Robbie i Ryan Gosling przyciągnął do kin tłumy i był najbardziej dochodowym filmem 2023 roku. Zarobił 1,4 miliarda dolarów i spowodował eksplozję różowej mody, akcesoriów i innych towarów w sklepach na całym świecie. Władimir Putin – "Times" uzasadnia nominację tym, że "w 2023 r. Putin stanął przed krótkotrwałym zagrożeniem dla swojej władzy podczas buntu Wagnera, ale ostatecznie jego wpływy uległy jedynie wzmocnieniu, gdy grupa najemników wycofała się po podpisaniu porozumienia przez białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę".

– "Times" uzasadnia nominację tym, że "w 2023 r. Putin stanął przed krótkotrwałym zagrożeniem dla swojej władzy podczas buntu Wagnera, ale ostatecznie jego wpływy uległy jedynie wzmocnieniu, gdy grupa najemników wycofała się po podpisaniu porozumienia przez białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę". Król Karol III – po kilkudziesięciu latach oczekiwania na tron, w maju tego roku król Karol III objął stanowisko głównego monarchy Wielkiej Brytanii i innych terytoriów.

– po kilkudziesięciu latach oczekiwania na tron, w maju tego roku król Karol III objął stanowisko głównego monarchy Wielkiej Brytanii i innych terytoriów. Jerome Powell – od lutego 2018 roku przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej. Zdaniem "Times", "odegrał kluczową rolę w zarządzaniu wysoką inflacją w USA, próbując zaprojektować tak zwane "miękkie lądowanie", polegające na obniżeniu inflacji poprzez podniesienie stóp procentowych bez powodowania recesji.

