Znany dziennikarz dołącza do TV Republika. "Dopięcie naszej transferowej ofensywy"

Na antenie TV Republiki możemy oglądać nowy format – "Przyjaciele Republiki". Pierwszy odcinek widzowie zobaczyli 9. września o godz. 5.30. Docelowo jego emisja planowana jest od poniedziałku do piątku, a każde wydanie potrwa dwie godziny. W trakcie programu pojawią się m.in. 10-15-minutowe fragmenty dotychczasowego pasma śniadaniowego "Republika #Wstajemy!". Już niedługo pierwsza śniadaniówka TV Republika będzie z kolei dostępna tylko na antenie drugiej stacji nadawcy, o profilu ogólnym, uruchomionej w pierwszej połowie sierpnia.

Jak przekazał na platformie X, szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski pierwszego dnia emisji, w piku, program dotarł do 350 tys. widzów, co zrównało go oglądalnością ze śniadaniówką TVN-u. Format prowadzą m.in. Karol Gnat, Katarzyna Ciepielewska i Michał Jelonek.

Sławomir Jastrzębowski dołącza do Telewizji Republika

Od poniedziałku współprowadzącym nowego programu będzie również były redaktor naczelny "Super Expressu" – Sławomir Jastrzębowski.

To jednak nie jedyna rola dziennikarza w TV Republika. Dostanie również swój program publicystyczny w weekendy, w którym skomentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne bez udziału polityków, tylko z zaproszonym gościem. Format ma przypominać produkcję "Lewy z Bicepsem" – program Sławomira Jastrzębowskiego i Rafała Wosia, pokazywany w Salonie24.

– To chyba będzie dopięcie naszej transferowej ofensywy jesiennej. Sporo osób do nas przyszło. Jeszcze 1 października dołączy do nas Edyta Suchacka, która była głównym wydawcą "Wiadomości" TVP. Teraz będzie wydawała program "Dzisiaj" – zapowiedział w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski.

Od czasu zmian w mediach publicznych, do Telewizji Republika dołączyli m.in.: Danuta Holecka, Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek, Adrian Klarenbach, Adrian Borecki, Edyta Lewandowska, Cezary Gmyz, Rafał Stańczyk, Kamil Trzaska, Konrad Wąż czy Ewa Bugała, którzy byli związani wcześniej z Telewizją Polską.

