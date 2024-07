Szokujące ustalenia ws. Babiarza. Sam odejdzie z TVP dla "kuszącej oferty"?

W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce. Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine". – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia igrzysk na antenie TVP. W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Babiarza i odsunięciu go od komentowania olimpiady.

Na ruch publicznego nadawcy zareagowali już politycy, Rzecznik Praw Obywatelskich czy KRRiT. Do władz TVP wysłano też prośbę dot. odwieszenia Przemysława Babiarza i przywrócenia go do komentowania olimpijskich zmagań. Pod listem podpisali się zarówno sportowcy, jak również dziennikarze. W sprawie Babiarza apelują m.in. Anita Włodarczyk, Otylia Jędrzejczak czy Tomasz Majewski. Na list zareagował już w mediach społecznościowych Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Zaznaczył, że ma żal do Babiarza, że ten nie zadzwonił do niego ani nie przeprosił. Nie odmówił sobie również odniesień politycznych.

Przemysław Babiarz odejdzie z TVP? TV Republika ma szykować "kuszącą ofertę"

Jak ustalił portal Plotek.pl, Przemysław Babiarz jest kuszony przez Telewizję Republika, w której mógłby liczyć na status gwiazdy. Podobno zabiega o to sam Tomasz Sakiewicz, licząc na to, że dziennikarz sam odejdzie z TVP i nie będzie czekał na decyzję stacji.

"Babiarz w TV Republika pozyskałby dla stacji kolejnych widzów. O tym teraz mówi się na korytarzach. A przecież będzie nowy budynek i więcej programów, więc wszystko składa się idealnie. Od dłuższego czasu Sakiewicz uważa, że brakuje im jakiegoś dobrego programu sportowego z mocną gwiazdą. I jak z nieba spadła ta afera z Babiarzem, bo to świetna okazja, by go "podkraść". Szykowana jest dla niego kusząca oferta, bo stacja się rozwija i od nowego roku będzie miała jeszcze więcej pieniędzy. Na nim nikt nie będzie oszczędzał, bo to marka sama w sobie" – twierdzi informator Plotka z TV Republika.

