Program znanej dziennikarki znika z anteny. Pożegnała się z widzami

W marcu na antenie Polsatu zadebiutował program Doroty Gawryluk "Lepsza Polska". Format trwa około 40 minut i pojawia się na antenach Telewizji Polsat, Polsat News i Wydarzeń 24 w czwartki po godz. 19.15. Wcześniej to czas antenowy poświęcony na "Gościa Wydarzeń".

Dorota Gawryluk pożegnała się z widzami Polsatu

Właśnie zakończył się pierwszy, 14-odcinkowy, sezon programu. Skupiony był wokół takich tematów, jak m.in. obronność, Centralny Port Komunikacyjny, a także wyzwania i zagrożenia dla rozwoju, takie jak demografia czy Zielony Ład.

– Było gorąco, było dynamicznie, ale zamiast kłótni była merytoryczna rozmowa i szukanie rozwiązań – stwierdza Dorota Gawryluk, która z widzami pożegnała się w czwartek 20 czerwca.

Prowadząca program zapewnił, że "Lepsza Polska" jest "po to, by patrzeć politykom na ręce, zadawać im trudne pytania i rozliczać z obietnic". – Będziemy w tym konsekwentni – dodała.

Serwis Plejada dowiedział się z kolei, co będzie dalej z "Lepszą Polską".

– Dorota Gawryluk powiedziała w ostatnim odcinku tego sezonu, że będą kolejne we wrześniu i tego się trzymamy – zdradził informator Polsatu.

Niedawno, w reakcji na medialne spekulacje, w myśl których dziennikarka miałaby wystartować w wyborach prezydenckich, Telewizja Polsat wydała jednoznaczne oświadczenie w tej sprawie.

"Dorota Gawryluk nie będzie brała udziału jako kandydatka w najbliższych wyborach prezydenckich" – poinformowano.



"Lepsza Polska". Nowy program Gawryluk

– To będzie program publicystyczny, gdzie będziemy zastanawiali się jak zbudować lepszą Polskę. Będzie otwarty dla wszystkich, którzy są ludźmi dobrej woli, nie chcą się tylko i wyłącznie "zabijać" czy "bić" – zapowiadała jeszcze przed startem programu, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, Gawryluk. – Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. Przecież musi być miejsce, gdzie można ze sobą normalnie rozmawiać bez względu na to jak ludzie głosują, w co wierzą, jak się kochają i jak się nie kochają, jaki mają światopogląd. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce" – dodawała dziennikarka.

W programie gościli zarówno politycy, eksperci, jak i społecznicy o różnych poglądach. Założeniem była spokojna, merytoryczna dyskusja, pozbawiona elementów walki. – Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i chce odpowiadać na pytania jak to zrobić, wyjść z różnych kryzysów, które mamy, będzie mile widziany. Bez względu z jakiej strony. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Wszyscy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mogą pomóc w zbudowaniu platformy. Wszystko po to, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu ciągłego "okładania" się niezdrowymi emocjami i "pięściami". Trzeba się spierać, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, jak przychodzi do odpowiedzi na pytanie jak mają wyglądać konkretne rozwiązania – tłumaczyła Wirtualnym Mediom prowadząca program.

