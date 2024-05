"Prawdziwe piekło kobiet balowało w TVN". TV Republika o promowaniu Kaźmierskiej

Serwis Goniec.pl opublikował w czwartek 25 kwietnia wynik śledztwa na temat przestępczej działalności Dagmary Kaźmierskiej. Z opublikowanych materiałów wynika, że dzisiejsza gwiazda telewizji, jako stręczycielka w agencji towarzyskiej, miała stosować przemoc wobec podwładnych. Kaźmierska miała także zlecić zgwałcenie 24-letniej wówczas dziewczyny w zemście za to, że przestała pracować w agencji. Wcześniej miała ją pobić.

W poniedziałek Goniec.pl opublikował kolejną część zatrważającej historii gwiazdy TTV i Polsatu. Według ustaleń serwisu, Kaźmierska miała dotkliwie pobić 23-letnią ciężarną pracownicę, a po porodzie namówić ją do oddania dziecka do adopcji.

Kaźmierska swoją medialna karierę rozpoczęła w programie "Królowe życia" w stacji TTV należącej do TVN Warner Bros. Po ujawnieniu wstrząsających informacji o Dagmarze Kaźmierskiej, wszystkie sezony "Królowych życia" zostały usunięte z Playera. Z kolei Polsat wycofał program "Dagmara szuka męża", w którym występowała celebrytka.

TV Republika uderza w TVN. "Prawdziwe piekło kobiet balowało w TVN"

Temat afery wokół Kaźmierskiej został poruszony w programie "Kulisy manipulacji" na antenie TV Republika. Prowadzący uderzyli w stacje, w których się pojawiała i była promowana.

Piotr Lisiewicz mówił o "nachalnym lansowaniu" Kaźmierskiej w TTV. Nieco ostrzej na ten temat wypowiedziała się Katarzyna Gójska, mówiąc o "niesłychanej prymitywności".

– TVN wylansowało tak naprawdę hasło "piekło kobiet", i to piekło miało niby zgotować Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem prawdziwe piekło kobiet balowało w TVN, czy tam w stacjach do TVN-u należących i to balowało naprawdę nieustannie. Można powiedzieć, że wyciągnięta z jakiejś otchłani ciemności, otchłani zła, baba, została awansowana na pozycję autorytetu, gwiazdy, celebrytki, która doradzała też kobietom – stwierdziła prowadząca program.

