Była gwiazda TVP o trudnych doświadczeniach w pracy. "Byłam nękana"

Karolina Pajączkowska była związana ze stacją TVP Info od listopada 2019 r. do maja 2023 r. Prowadziła pasma publicystyczne, rozmowy z politykami, a także przygotowywała materiały z Ukrainy. Pajączkowska prowadziła też programy w anglojęzycznym TVP World.

Według dziennikarki, jej odejście z TVP nie odbyło się w normalnych warunkach. Pajączkowska oskarżyła szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michała Adamczyk o to, zachował się wobec niej niewłaściwie, co zgłaszała prezesowi i działowi zasobów ludzkich w TVP, to jednak pozostało bez należytej – jej zdaniem – reakcji. "Jestem w posiadaniu nagrań i e-maili z udziałem p. Michała A. I nie tylko pana Michała A… Nie zdecyduję się na publikacje, gdyż TVP to dla mnie zamknięty etap. Kulminacją było wydarzenie z 26.05. Wcześniej dochodziło do mobbingu przez miesiąc" – napisała na portalu X.

Jak dodała, rozważa pozwanie Telewizji Polskiej.

Karolina Pajączkowska o pracy w mediach: Mężczyźni oczekiwali ode mnie więcej, niż byłam w stanie im dać

Teraz była gwiazda TVP pojawiła się w najnowszym odcinku Warsaw Confidential Podcast. Opowiedziała m.in. o swoich początkach w mediach oraz tym jak traktowano ją w branży.

– Mężczyźni odnoszą większe sukcesy w dziennikarstwie. Ja przez pierwsze pięć minut muszę przekonywać ludzi, że jestem tam, bo mam większy cel – stwierdziła.

Jak podkreśliła, wielokrotnie musiała udowodniać, że reprezentuje sobą coś więcej niż tylko urodę. – Lata zajęło mi zrozumienie, że tak po prostu jest, że tak wygląda świat –zaznaczyła.

Przywołała też jeden z najsmutniejszych momentów jej dziennikarskiego życia. Jak wyznała, sytuacja ta spotkała ją, gdy była jeszcze młodą dziennikarką.

– Niektórzy mężczyźni oczekiwali ode mnie więcej, niż byłam w stanie im dać. I nie była to inteligencja. Byłam więc nękana. I jest to coś, z czym zmagam się do dziś. To doświadczenie sprawiło, że zwątpiłam w to, kim jestem. Moment, w którym mój szef zaczął zachowywać się wobec mnie niewłaściwie, to była sytuacja, która mnie zastrzeliła. Wykształciłam sobie wtedy skorupę – opowiadała.

