Co dalej z gwiazdą TVP? Ucięła plotki

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Ida Nowakowska wróci do TVP? Ucięła plotki

Ida Nowakowska od 2019 roku była związana z dwoma dużymi formatami TVP: "The Voice Kids" i "Pytaniem na śniadanie". Jak wiadomo, nie pojawi się już w śniadaniówce, ponieważ, decyzją nowych władz, wymieniono tam wszystkich prowadzących. Wciąż nie był jednak pewny jej los w show dla dzieci, które dotychczas prowadziła razem z Tomaszem Kammelem. Ponieważ "The Voice Kids" było nagrywane wcześniej, widzowie zobaczyli w show "starą" obsadę programu. Przed nami, prowadzony na żywo, wielki finał, przed którym pojawiły się nowe wątpliwości, czy zobaczymy w nim znaną prowadzącą.

Tancerka i prezenterka w rozmowie z Plejadą odniosła się do plotek i zapewniła, że poprowadzi finałowy odcinek show.

– Tak, oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. 27 kwietnia na żywo zobaczymy się w "The Voice Kids". Zapraszam z całego serca. Nie dość, że mamy wspaniałych uczestników, utalentowane dzieci, które ciężko pracują na to, żeby pokazać całej Polsce swój talent, to też wspierających rodziców – odpowiedziała, na pytanie serwisu.

Zdradziła też, jak wyglądają kulisy kultowego programu.

– To jest program dla całych rodzin – familijny, inspirujący, nie tylko dla osób, które lubią śpiew, muzykę, tylko naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie w tym programie. Ja już bardzo się stęskniłam za wszystkimi uczestnikami, więc jeśli oglądacie, to ja na was czekam i nie mogę się doczekać, żeby was uścisnąć – bo my się dużo przytulamy w tym programie, bo każdy tego potrzebuje. Widzimy się niebawem! – dodała.

