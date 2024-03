"Lepsza Polska". Udany start nowego programu Gawryluk

W czwartek zadebiutował program Doroty Gawryluk "Lepsza Polska". Format trwa około 40 minut i pojawia się na antenach Telewizji Polsat, Polsat News i Wydarzeń 24 w czwartki po godz. 19.15. Wcześniej to czas antenowy poświęcony na "Gościa Wydarzeń".

"Lepsza Polska"

– To będzie program publicystyczny, gdzie będziemy zastanawiali się jak zbudować lepszą Polskę. Będzie otwarty dla wszystkich, którzy są ludźmi dobrej woli, nie chcą się tylko i wyłącznie "zabijać" czy "bić" – zapowiadała wcześniej w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Gawryluk. – Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. Przecież musi być miejsce, gdzie można ze sobą normalnie rozmawiać bez względu na to jak ludzie głosują, w co wierzą, jak się kochają i jak się nie kochają, jaki mają światopogląd. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce" – dodawała Gawryluk.

W programie mają gościć zarówno politycy, eksperci, jak i społecznicy o różnych poglądach. Założeniem jest spokojna, merytoryczna dyskusja, pozbawiona elementów walki. – Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i chce odpowiadać na pytania jak to zrobić, wyjść z różnych kryzysów, które mamy, będzie mile widziany. Bez względu z jakiej strony. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Wszyscy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mogą pomóc w zbudowaniu platformy. Wszystko po to, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu ciągłego "okładania" się niezdrowymi emocjami i "pięściami". Trzeba się spierać, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, jak przychodzi do odpowiedzi na pytanie jak mają wyglądać konkretne rozwiązania – tłumaczyła Wirtualnym Mediom prowadząca program.

Udany start programu

Za nami pierwszy odcinek programu "Lepsza Polska". Obejrzało go milion widzów. Był to najchętniej oglądany program tego dnia w Polsat News. Dorota Gawryluk rozmawiała w nim o tym, "jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do wojny" ze st. bryg. Dariuszem Marczyńskim, gen. Bogusławem Packiem, gen. Waldemarem Skrzypczakiem i Pawłem "Navalem" Mateńczukiem, byłym członkiem jednostki wojskowej GROM.

Zaproszeni do studia eksperci mówili o realnym stanie przygotowania Polaków na zagrożenie, a dokładnie jego braku oraz o tym, co należy zrobić, by przestać marnować czas. W czasie dyskusji dużo uwagi poświęcono roli obrony cywilnej. Na zakończenie rozmowy zebrano wnioski, co należy zrobić wg zaproszonych ekspertów, aby zwiększyć bezpieczeństwo Polaków. Co ciekawe, widownię programu "Lepsza Polska" stanowili studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

