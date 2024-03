Koniec Anny Popek w TVP. Wydała oświadczenie

W grudniu Wirtualne Media podały, że Anna Popek musiała pożegnać się z Polskim Radiem. Niedługo później pojawiła się informacja, że dziennikarka nie pojawi się również w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Popek była związana z Telewizją Polską przez 30 lat. Teraz została oficjalnie zwolniona przez nowe władze stacji.

Anna Popek zwolniona z Telewizji Polskiej

Anna Popek zamieściła na Instagramie oświadczenie w związku z utratą pracy w Telewizji Polskiej. Podkreśliła w nim, że pracowała w stacji 30 lat, niezależnie od zmieniających się rządów.

"Rozstałam się ze swoim dziewczęcym marzeniem, z moim oknem na świat, z miejscem, gdzie dorosłam i dojrzałam jako człowiek i jako dziennikarka. Mijały lata, zmieniały się rządy, unowocześniała się technologia, ale wciąż krążyliśmy po tych samych korytarzach, zaglądaliśmy do tych samych bufetów i tworzyliśmy programy" – napisała.

"Nie chciałam tego rozstania, ale trzeba przyjmować fakty takimi, jakie one są" – przyznała.

"W życiu trzeba stawiać na siebie, na własne marzenia, przekonania i zasady. To, co stworzysz, jest Twoje i nikt Ci tego nie odbierze. Żaden wiatr historii ani polityczny zamęt. Jeśli idziesz za tym, co kochasz, wszechświat otworzy Ci drzwi nawet tam, gdzie zdawało się, że są tylko ściany" – podkreśliła dziennikarka.

Była gwiazda TVP zapowiada nowy projekt. "Bez udawania i poprawności"

Jednocześnie była gwiazda TVP zapowiedziała, że czekają ją w najbliższym czasie nowe wyzwania.

"Rozstaję się z Telewizją w marcu – u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe. Bez udawania i poprawności. Właściwie to już tak jest! Mam 56 lat, ale czuję wolę działania, czuję energię i chęć zmian, pragnienie, by być sobą. Sobą prawdziwą. Jeśli będziecie chciały, jeśli będziecie chcieli być ze mną na tej drodze – to razem przekonamy się, że zmiana jest częścią życia. Jest jego sensem i przygodą. Przygodą, która zawsze kończy się dobrze o ile prowadzi do prawdziwej przemiany. Życzcie mi powodzenia! Ja Wam także tego życzę cokolwiek robicie i dokądkolwiek zdążacie, bo wierzę, że kierujecie się dobrem i miłością" – dodała.

Telewizja Republika będzie miała swoją śniadaniówkę?

Jak ustalił portal Plotek, nad uruchomieniem porannego programu śniadaniowego, zbliżonego do "Pytania na śniadanie" pracuje TV Republika. To właśnie w tej stacji zatrudnienie miała znaleźć Popek.

"Umowa z nowym pracodawcą nie została jeszcze podpisana, ale Anna Popek jest już po pierwszych rozmowach w tym temacie. TV Republika na fali rosnącej oglądalności ich serwisów informacyjnych, postanowiła, by stworzyć konkurencję dla 'Pytania na śniadanie', które z kolei po zwolnieniu wszystkich dotychczasowych prowadzących, straciło widzów. Ponoć poranny program śniadaniowy nie będzie się odbywał w budynku przy ulicy Dzielnej, gdzie mieści się telewizja, a w wynajętym zewnętrznym studiu" – czytamy.

Szef TV Republika Tomasz Sakiewicz ma uważać, że Anna Popek wzmocni swoim doświadczeniem ofertę stacji. Co ciekawe, nie tylko prezenterka ma szansę na angaż ze starej ekipy "Pytania na śniadanie". – Trwają różne rozmowy, ale ona była jego pierwszym wyborem – mówi nieoficjalnie informator.

