Kolejna gwiazda "starej" TVP wraca na antenę. To prowadzący znane show

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Twarze "starej" TVP wracają na antenę. Nie wszystkich zwolniono

Wszystko wskazuje jednak na to, że nie wszyscy muszą obawiać się o swoją pozycję w TVP. Niedawno informowaliśmy o tym że Przemysław Babiarz nie straci programu "Va banque", niezachwiana pozostaje jego rola w redakcjach sportowych Telewizji Polskiej.W marcu na antenę wrócą też prowadzony przez Tadeusza Sznuka "Jeden z dziesięciu" oraz "Koło fortuny", które nadal mają prowadzić Izabela Krzan i Norbi.

Teraz media donoszą o kolejnej twarzy "starej" TVP, która również wróci wiosną na antenę.

Łukasz Nowicki nie zniknie z "Postaw na milion". Pozostaje prowadzącym show TVP

Jak informuje serwis Wirtualne Media, w zeszłym tygodniu zakończono kręcenie 28. sezonu teleturnieju "Postaw na milion". Okazuje się, że w programie, który już wiosną wróci na antenę TVP2, nie wprowadzono zmian dotyczących pasma ani prowadzącego. Pozostanie nim Łukasz Nowicki, który prowadzi show od pierwszego odcinka. Prezenter w czerwcu 2023 pożegnał się z "Pytaniem na śniadanie", które współprowadził z Małgorzatą Opczowską.

Teleturniej "Postaw na milion" można oglądać na antenie TVP2 od marca 2011 roku. Formuła programu polega na tym, że dwóch spokrewnionych ze sobą graczy tworzy drużynę i walczy wspólnie o główną wygraną – milion złotych. W ostatnim sezonie, jesienią 2023 roku, teleturniej ukazywał się w czwartki o 20.40. Tak będzie też w tym roku. Jak donoszą Wirtualnemedia.pl, pierwszy odcinek widzowie zobaczą 7 marca.

Czytaj też:

"Dzisiaj" TV Republika z szokującym wynikiem. To zasługa Holeckiej?Czytaj też:

Co z powrotem dawnej gwiazdy TVP do mediów? "Powiem od serca"