Nie wszystkich dotknęły zmiany w TVP. Babiarz na czele ekipy

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Wszystko wskazuje jednak na to, że o swoją pozycję w TVP nie musi obawiać się Przemysław Babiarz. Niedawno informowaliśmy o tym że nie straci programu "Va banque", teraz pojawiły się nowe doniesienia o jego wysokiej pozycji w redakcjach sportowych TVP.

Przemysław Babiarz na czele ekipy komentatorów w TVP Sport

W dniach 1-3 marca w Glasgow odbędą się Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. W zawodach weźmie udział ponad 700 sportowców z ok. 130 krajów. Zmierzą się w 26 różnych konkurencjach, 13 żeńskich i 13 męskich.

Jak informuje Press.pl, transmisje w TVP 1, TVP Sport, TVPSPORT.pl, aplikacji i Smart TV. Zawody skomentują Przemysław Babiarz, Sebastian Chmara, Jarosław Idzi i Marcin Urbaś.

Za komentarz sesji porannych odpowiedzialni będą Jarosław Idzi i Marcin Urbaś. Wieczorne zmagania skomentuje duet Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara. Sesje wieczorne pokaże w całości TVP Sport, relacje również na TVPSPORT.PL oraz w aplikacji i Smart TV. Finałowe rozstrzygnięcia także w TVP 1.

Jak czytamy na Press.pl, transmisjom z zawodów będą towarzyszyć studia z Glasgow z udziałem ekspertów: Piotra Małachowskiego oraz Anny Kiełbasińskiej. Prowadzącymi studio, ale również reporterami mają być Szymon Borczuch, Aleksander Dzięciołowski oraz Michał Chmielewski.

"Va banque" wraca z nowymi odcinkami. Babiarz zostaje

TVP rozwiało jakiś czas temu wątpliwości co do lubianego przez widzów TVP teleturnieju "Va banque", z którym kojarzony był w ostatnim czasie Przemysław Babiarz.

4 stycznia na facebookowym profilu "Va banque" pojawił się wpis. Twórcy teleturnieju złożyli życzenia widzom i zapowiedzieli, że właśnie rozpoczęli nagrania do kolejnego sezonu show. Na załączonym zdjęciu widzimy Przemysława Babiarza oraz wręczającą w programie upominki panią Kasię. Wszystko wskazuje więc na to, że nie zmieni się skład osobowy programu.

"Witajcie w NOWYM ROKU! Rozpoczęliśmy dziś nagrania kolejnej serii odcinków "Va Banque"! Pozdrawiamy Was serdecznie prosto ze studia TVP2 na Woronicza 17. Dzieje się, praca wre, a my widzimy się wiosną. Serdeczności i radości na ten pełen wyzwań 2024 rok! Ściskamy" – czytamy we wpisie.

