Przeciwnicy PiS-u wracają do łask TVP. Znany aktor machał do operatorów

Daniel Olbrychski od wielu lat nie kryje swojej niechęci do Prawa i Sprawiedliwości. Aktor w ubiegłym roku aktywnie wspierał marsze organizowane przez Koalicję Obywatelską przed wyborami, a także publicznie chwalił kandydatów tego ugrupowania, m.in. Romana Giertycha. – Z radością dowiedziałem się, że mecenas Roman Giertych wystartuje z listy Koalicji Obywatelskiej jako przeciwnik Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do Sejmu z woj. świętokrzyskiego. Ciekaw jestem, czy Jarosław Kaczyński i jego zgrupowanie podziela tę moją radość – mówił na nagraniu, które pokazał później Giertych, dziękując aktorowi za wsparcie.

twitter

Olbrychski znalazł się też w gronie celebrytów, których skandaliczne wypowiedzi PiS przypomniał w spocie dotyczącym czerwcowego marszu Donalda Tuska. Słychać w nim wypowiedź aktora z TVN24, gdzie przekonywał, że "znaczna część jego ukochanego narodu jest bezdennie głupia".

Daniel Olbrychski wraca do TVP. Zwrócił się do "wspaniałych kamerzystów"

W "Pytaniu na śniadanie" po grudniowych zmianach zdążyli pojawić się już m.in. Bartosz Gelner czy Grażyna Wolszczak. Do tego grona dołączył teraz Daniel Olbrychski. Aktor został przywitany przez nowych prowadzących Klaudię Carlos i Roberta El Gendy'ego, Był pytany o współpracę z Angeliną Jolie na planie filmu "Salt".

– Czy to Beata Tyszkiewicz, Pola Raksa, Łomnicki, Holoubek, tak samo z tymi międzynarodowymi gwiazdami, z którymi miałem radość występować. Im większa gwiazda, tym większy profesjonalizm, wspaniały stosunek do partnerów, szacunek dla wszystkich pracowników... – zaczął Olbrychski, ale nagle przerwał i zwrócił się bezpośrednio do operatorów.

– Chcę pomachać tu wspaniałym kamerzystom. Nie widzieliśmy się osiem lat, ale mam nadzieję, że teraz będziemy się widywali częściej. Pozdrawiam – powiedział, po czym wrócił do przerwanego wątku.

– Angelina jest taka jak Beata Tyszkiewicz, jak Gustaw Holoubek, wspaniała profesjonalistka z ogromną czułością do wszystkich, z którymi pracuje. W pracy wykorzystuje wszystkie swoje cechy charakteru. I negatywne, i pozytywne. W pracy stwarza atmosferę ogromnej pokory – dokończył myśl.

Czytaj też:

Nowa gwiazda TVP rozchorowała się po debiucie. "Nie dała rady"Czytaj też:

Nowi prowadzący "Pytania na śniadanie". Nazwała Adamczyka "kanalią"