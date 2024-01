Nowi prowadzący "Pytania na śniadanie". Nazwała Adamczyka "kanalią"

Po grudniowych zmianach w mediach publicznych, większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany dotykają nie tylko serwisów informacyjnych i publicystyki, ale również formatów rozrywkowych.

Nowa para prowadzących w "Pytaniu na śniadanie" TVP2

W ostatnich dniach głośno było o zwolnieniu wszystkich prowadzących programu "Pytanie na śniadanie" w TVP2. W ich miejsce pojawiają się nowe twarze, część z nich pojawiało się na antenach Telewizji Polskiej przed 2016 rokiem.

Jak donosi teraz serwis Wirtualne Media, Beata Tadla i Tomasz Tylicki będą czwartą nową parą śniadaniówki TVP.

Dla Beaty Tadli to powrót do pracy w TVP. Pojawiała się tam od listopada 2012 roku do stycznia 2016 roku. Prowadziła główne wydanie "Wiadomości" i rozmowy po nich w programie "Dziś wieczorem". Była też gospodynią poniedziałkowych wydań porannego programu TVP1 "Kawa czy herbata". Wcześniej przez 8 lat związana była z Grupą TVN. Od marca 2020 jest jedną z prowadzących program internetowy "Onet Rano".

Z kolei Tomasz Tylicki jest prezenterem telewizyjnym, dziennikarzem, konferansjerem i lektorem. Od kilku lat jest też reporterem "Pytania śniadanie", gościnnie pojawiał się już w roli prezentera. W TVP3 prowadził m.in. koncerty z cyklu "Roztańczona Polska".

Beata Tadla ostro o Michale Adamczyku. "Kanalia"

Po ujawnieniu przez posła Dariusza Jońskiego zarobków szefów TVP, w sprawie Michała Adamczyka niespodziewanie uaktywniła się Beata Tadla. Była dziennikarka TVP opublikowała w sieci jego zdjęcie, na którym widać jak śpi za biurkiem. Odgrażała się też, że jest to najłagodniejszy z kompromitujących go materiałów, jaki posiada w swoim albumie.

Zdjęcie szybko zniknęło z Instagrama Tadli, a jego miejsce zastąpiło kilka ostrych słów skierowanych w stronę wskazanego przez RMN prezesa TVP.

"Marzę o świecie, w którym nie ma kanalii pokroju Michała Adamczyka "– napisała.

Rewolucja w śniadaniówce Telewizji Polskiej. Zniknęli wszyscy prowadzący

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora – tych par już nie zobaczymy w programie "Pytanie na śniadanie". Wcześniej TVP zakończyła też współpracę z Anną Popek i Robertem Rozmusem.

Na antenie śniadaniówki TVP pojawiają się już pierwsze nowe pary: Klaudia Carlos z Robertem El Gendy, Joanna Górska i Robert Stockinger oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz.

