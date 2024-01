Wyrzucona z Polsatu gwiazda dołącza do śniadaniówki TVP. Znamy szczegóły

Katarzyna Dowbor przez 10 lat prowadziła na antenie Polsatu program typu-reality show – "Nasz nowy dom". W każdym odcinku ekipa pod przewodnictwem dziennikarki remontowała dom lub mieszkanie jednej rodziny. Program cieszył się ogromną popularnością, podobnie jak Dowbor w roli prowadzącej. Na początku maja 2023 roku dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak, zdecydował jednak o jej zwolnieniu, co wywołało prawdziwą burzę wśród internautów. Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska.

"Nasz nowy dom" nie był ostatnim remontowym formatem, w którym wzięła udział Katarzyna Dowbor. Dziennikarka ogłosiła na początku grudnia w swoich mediach społecznościowych, że właśnie ukazał się pierwszy, pilotażowy, odcinek programu, który realizuje we współpracy z Canal+ Domo. Kolejne odcinki "Dowborowa od nowa" będzie można śledzić dopiero od marca.

Katarzyna Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". Kiedy pojawi się na antenie?

Kilka dni temu serwis Plotek donosił, że Katarzyna Dowbor zgodziła się zostać ponownie prowadzącą "Pytanie na śniadanie".

"W tym tygodniu Katarzyna Dowbor podpisuje swój kontrakt i jeszcze w tym miesiącu ma pojawić się na wizji. Stacji bardzo zależało na jej zatrudnieniu, bo to doskonały powrót do przeszłości, który pokazuje, że w telewizji mogą być osoby w różnym wieku. Nowa szefowa »Pytania na śniadanie« stawia przede wszystkim na doświadczenie. Jak Kasia będzie chciała i miała czas, będzie mogła też w przyszłości realizować inne misyjne projekty. Zwolnienie z Polsatu pokazało, że ma wielu fanów, więc liczy się na to, że przyciągnie ich do oglądania TVP" — powiedział informator serwisu.

Teraz, w rozmowie z serwisem Press.pl, Kinga Dobrzyńska, szefowa programu "Pytanie na śniadanie", potwierdziła tę informację. Jak przekazała, Katarzyna Dowbor już 27 stycznia poprowadzi sobotnie wydanie porannego show na antenie TVP2. Nie zdradziła jednak, kto będzie towarzyszył jej w programie. Z medialnych doniesień wynika, że będzie to Bartek Jędrzejak, który był dotychczas prezenterem pogody w TVN.

Rewolucja w śniadaniówce TVP. Zniknęli wszyscy prowadzący

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora – tych par już nie zobaczymy w programie "Pytanie na śniadanie" – donosi nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl. Wcześniej serwis informował też o końcu współpracy TVP z Anną Popek i Robertem Rozmusem. Od kilku dni na antenie śniadaniówki TVP pojawiają się tylko dwie nowe pary: Klaudia Carlos z Robertem El Gendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger.

Małgorzata Tomaszewska pracę straciła w tuż przed porodem drugiego dziecko, co wyjątkowo oburzyło Joannę Kurską. "To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska" – oceniła producentka i żona byłego prezesa TVP.

