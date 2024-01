Mąż twarzy "Wiadomości" znika z TVP. To znany pogodynek

Dziś już wiadomo, że większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Po przejęciu mediów publicznych przez nowe władze, z anten TVP zniknęli m.in. Danuta Holecka, Edyta Lewandowska, Magdalena Ogórek, Anna Popek, Miłosz Kłeczek, Michał Rachoń, Krzysztof Ziemiec, Małgorzata Opczowska, Jacek Łęski, Marta Kielczyk, Adrian Klarenbach i wiele innych osób.

Ziemowit Pędziwiatr znika z "Pytania na śniadanie". Wcześniej zwolniono jego żonę

W środę media obiegła informacja o rewolucyjnych zmianach w obsadzie programu "Pytanie na Śniadanie". Z zespołem pożegnali się wszyscy prowadzący, w tym cieszący się dużą popularnością: Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek. Okazuje się, że już niedługo do tego grona ma dołączyć mąż słynnej prezenterki "Wiadomości" TVP Edyty Lewandowskiej – Ziemowit Pędziwiatr.

"W najbliższym czasie z programem pożegna się pogodynek Ziemowit Pędziwiatr. Jego żona, Edyta Lewandowska, prowadziła "Wiadomości" na zmianę z Danutą Holecką i za bardzo kojarzy się z poprzednią władzą TVP" – donosi informator z TVP, z którym skontaktował się serwis Pudelek.pl.

Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie". Znikają wszyscy prowadzący

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora – tych par już nie zobaczymy w programie "Pytanie na śniadanie" – donosi nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl. Wcześniej serwis informował też o końcu współpracy TVP z Anną Popek i Robertem Rozmusem. Od kilku dni na antenie śniadaniówki TVP pojawiają się tylko dwie nowe pary: Klaudia Carlos z Robertem El Gendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger.

Małgorzata Tomaszewska pracę straciła w tuż przed porodem drugiego dziecko, co wyjątkowo oburzyło Joannę Kurską. "To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska" – oceniła producentka i żona byłego prezesa TVP.

