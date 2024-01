Gwiazdy TVP znikają z "Pytania na śniadanie". Kto stracił pracę?

Wielu dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media z dużą częstotliwością donoszą z kolei o powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również do formatów rozrywkowych.

Jak dowiedział się serwis Wirtualne Media, Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska to kolejne prezenterki, które pożegnały się z porannym magazynem TVP2 "Pytanie na śniadanie".

Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska znikają z TVP

Ida Nowakowska i Tomasz Wolny jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pożegnali się z widzami "Pytania na śniadanie" i zapowiedzieli dłuższy urlop. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl, decyzją władz stacji, prezenterka nie wróci już do programu. Zapytana o to, czy otrzymała już wypowiedzenie, Ida Nowakowska przyznała, że nie miała "stałej umowy z TVP".

– Nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. W 2019 roku ówczesna producentka "Pytania na śniadanie", Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, i Cezary Jęksa, który był szefem wydawców programu, zaproponowali mi prowadzenie “Pytania na śniadanie” w parze Łukaszem Nowickim. Potem aż do grudnia ubiegłego roku prowadziłam go z Tomkiem Wolnym. Od czasu, kiedy Cezary Jęksa przestał pracować w programie, już nie współpracuję z nim – powiedziała prezenterka w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

"Pytanie na śniadanie" bez dwóch znanych prowadzących

– Obecnie pracuję nad nowym polsko-amerykańskim projektem w USA. W ubiegłym roku nagrałam również kilka programów, które będą pokazywane w tym roku. Rusza także bardzo ważna akcja Caritas Szkoła Szkole, wspierająca edukację dzieci w Syrii, której ponownie jestem ambasadorem – mówiła o swoich planach na najbliższy czas.

Wirtualne Media podają również, że w programie śniadaniowym TVP nie pojawi się też Małgorzata Opczowska. Prezenterka jeszcze niedawno mówiła w rozmowie z mediami, że wciąż nie otrzymała informacji o zakończeniu współpracy.

– Swoją pracę uwielbiam i zawsze daję z siebie 100 proc., widzowie to doceniają, dostałam ostatnio bardzo dużo wsparcia z ich strony i dobrej energii. Nigdy też nie było zastrzeżeń co do mojej pracy, zawsze do powierzonych mi zadań podchodzę profesjonalnie. Nie widzę zatem powodu, dla którego miałoby to się zmienić – mówiła w rozmowie z Onetem.



Stockinger zmienia śniadaniówki. Odchodzi z TVN

Wczoraj media obiegła informacja, że syn gwiazdora "Klanu", Robert Stockinger, nie będzie już reporterem "Dzień Dobry TVN". Według informacji serwisu Plotek, dziennikarz przyjął propozycję konkurencyjnej stacji. Ma zasilić grono prowadzących program "Pytanie na śniadanie" w TVP2.



Czytaj też:

Stockinger zmienia śniadaniówki. Przechodzi z TVN do TVPCzytaj też:

Słynny reżyser wraca do TVP. Pracował tam wcześniej przez 36 lat