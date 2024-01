Znany prezenter wraca do TVP. Odchodził w atmosferze skandalu

Artur Orzech prowadził "Szansę na sukces" w latach 2019-2021. Odszedł z niej w atmosferze skandalu. W połowie marca 2021 roku Telewizja Publiczna zerwała umowę z gospodarzem show.

Artur Orzech wraca do TVP. Co będzie robił?

O powrocie Artura Orzecha do TVP mówi się już od listopada 2023 roku. Dziennikarz, oprócz prowadzenia "Szansy na sukces", komentował też Konkurs Piosenki Eurowizji od 1992 roku do 2020. Po tym, jak PiS straciło władzę w Polsce, mówił o chęci powrotu do tego zajęcia.

–Jeśli padnie taka propozycja, a Telewizja Polska będzie taką Telewizją Polską, o jakiej większość z nas marzy, to oczywiście, że tak (wrócę do komentowania Eurowizji w TVP – przyp. red.). Jestem sercem związany z tą imprezą i choćby dla komentarza eurowizyjnego chętnie wrócę do TVP. Natomiast na razie nie padła taka propozycja, co zrozumiałe, bo jest zbyt wcześnie na takie zaproszenia – wyznał kilka miesięcy temu w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Artur Orzech doczekał się w końcu zaproszenia od TVP i dostał propozycje powrotu na antenę. W rozmowie z Plotkiem przyznał, że przyjął ofertę.

– Wracam do komentowania konkursu Eurowizji i do programu "Szansa na Sukces". Tyle na ten moment – poinformował prezenter.

Według nieoficjalnych informacji, dziennikarz ma też szanse prowadzić w czerwcu festiwal w Opolu.

Zerwana współpraca z prezenterem "Szansy na sukces"

Według oświadczenia wydanego przez TVP w 2021 roku, Artur Orzech miał nie stawić się na nagranie specjalnego odcinka "Szansy na sukces" z udziałem zaproszonych gwiazd i dzieci z SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku.

"Dopiero na 2 godziny przez zaplanowanym nagraniem audycji, produkcja otrzymała informację, że pan Artur Orzech jest niedysponowany i nie pojawi się na nagraniu. Późniejsze próby nawiązania przez TVP kontaktu z panem Arturem Orzechem nie powiodły się" – czytamy w komunikacie.

Jak podano dalej, w związku z opisaną sytuacją TVP „"podjęła błyskawiczną decyzję, która pozwoliła uniknąć strat finansowych oraz wizerunkowych, zapraszając do prowadzenia "Szansy na sukces" pana Marka Sierockiego, cenionego i doświadczonego dziennikarza muzycznego".

Nadawca zerwał ostatecznie umowę z prezenterem. Sam zainteresowany skomentował całą sytuację na Facebooku.

"Panie Kurski, wiem doskonale jak mnie pan ceni ale nie pozwolę sobie moją twarzą popierać zespołu Boys i Pana Pietrzaka. Proszę Pana nie zamierzam już prowadzić szansy. Ma Pan inne gwiazdy" – stwierdził Orzech, w cytowany przez jeden z serwisów komentarzu.

