Maciej Orłoś wrócił do "Teleexpressu". Nie wszyscy są zadowoleni. "Tragedia"

W czwartek o godz. 17.00 na antenie TVP 1 pojawił się pierwszy po zmianach w TVP "Teleexpress". Poprowadził go Maciej Orłoś. Dziennikarz przywitał się z widzami po "krótkiej, 7,5-letniej przerwie". "Teleexpress" ze zmienioną nieco czołówką zawierał w krótkiej formie najważniejsze wydarzenia dnia.

"Teleexpress" wraca do TVP

– Jak śpiewał Zbigniew Wodecki, "lubię wracać tam, gdzie byłem już – powiedział na początku Maciej Orłoś. Dziennikarz podkreślił, że "Teleexpress" wjeżdża na nowe tory i będzie jechał "szybko, lekko, dynamicznie i rzetelnie".

W drugiej części "TeleexpressU' zaprezentowano nowy format – "Stacja internet". W krótkiej formie pokazano wideo z mediów społecznościowych. Była także część muzyczna, ale już bez Marka Sierockiego.

"Teleexpress" w nowej formule poprowadzą Maciej Orłoś i Aleksandra Kostrzewska. Oboje w przeszłości przez wiele lat pracowali w TVP. Orłoś prowadził "Teleexpress" od 1991 r., a Kostrzewska programy w TVP Info, "Kawę czy herbatę?" czy "Pytanie na śniadanie". W "Teleexpressie" nie zobaczymy z kolei dotychczasowych prowadzących, czyli Beaty Chmielowskiej-Olech, Marty Piaseckiej, Rafała Patyry i Krzysztofa Ziemca.

Komentarze po powrocie Macieja Orłosia. Widzowie podzieleni

Nie wszyscy widzowie z entuzjazmem przywitali nowego-starego prowadzącego "Teleexpress". Reakcje na jego powrót do popularnego formatu TVP były mocno podzielone.

Co ciekawe, wielu internautów okazało swoje niezadowolenie, zwracając uwagę na polityczne zaangażowanie dziennikarza po stronie obecnej władzy.

"Tragedia. Po co tam Orłoś"; "Komuna padła – padł i on, komuna powstała i odrodził się jak Feniks z popiołów – Maciej Orłoś"; "Wygląda po prostu jak Maciek Orłoś Senior. Kalendarza nie oszukamy"; "Nie podoba mi się pan Orłoś w "Teleexpresie". Brakuje tam świeżej krwi"; "Mam wątpliwości, po tym jak Orłoś napisał laurkę Tuskowi. Dziennikarze tak robić nie powinni" – piszą internauci.

Nie zabrakło, oczywiście, również pozytywnych reakcji i zadowolenia ze zmian w Telewizji Polskiej.

"Maciej Orłoś w "Teleexpresie" po prawie 8 latach. Jak zwykle klasa"; "Orłoś i Green Day w "Teleexpressie", to rozumiem"; "Orłoś w "Teleexpressie" to krok ku normalności"; "Trzeba przyznać, że "Teleexpress" wrócił w naprawdę świetnym stylu. Powrócił do swojej dynamiczności i przede wszystkim tego, czego oczekiwałem od popołudniówki: skondensowanej ilości newsów z całego świata + muzyki. Maciej Orłoś jakby nigdy ze studia nie wyszedł"– czytamy w komentarzach zadowolonych widzów.

