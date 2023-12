Marek Sierocki zwolniony z TVP. "Zasiądzie w loży negatywnie zweryfikowanych"

O tym, że Telewizja Polska rozstaje się Markiem Sierockim, poinformował nieoficjalnie Jacek Gądek z Gazeta.pl. Dziennikarz współtworzył "Teleexpress" przez 37 lat. "Można powiedzieć, że to jedna z legend tego programu – jedyna, która pracowała w nim także w czasie rządów PiS. Nowe szefostwo rozwiązało z nim umowę o pracę. Zasiądzie w loży negatywnie zweryfikowanych" – napisał na platformie X.

Sierocki potwierdził to w rozmowie z Onetem, nie chciał komentować tej decyzji TVP. Marek Sierocki związany był z "Teleexpressem" od 1986 r. Był autorem reportażu i programów o tematyce muzycznej. Od 1992 r. wspólnie z Michel Michelikiem przygotowywał materiały muzyczne w "Teleexpressie". Co środę prezentowali młodych polskich artystów. W kąciku muzycznym prezentowali różny rodzaje muzyki. Onet nieoficjalnie dodaje, że z "Teleexpressem" pożegnali się także pozostali prowadzący oraz lektorzy tworzący program.

Kilka dni temu "nowe" władze TVP poinformowały, że do "Teleexpressu" wraca Maciej Orłoś. – Zadzwonił do mnie ktoś z nowego kierownictwa TVP. Rozmowa miała miejsce jeszcze przed tzw. rewolucją, która trwa od kilku dni. Wiadomo, takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Sytuacja, z jaką mamy do czynienia, nie była prosta do przewidzenia. Trudno było wróżyć z fusów. Powiedzmy sobie jasno – to politycy decydowali, w jakim trybie będzie przebiegał proces przejmowania mediów publicznych. Można sobie wyobrażać, że było kilka scenariuszy, a to był pewnie jeden z nich – trzeba przyznać, że niezwykle spektakularny – powiedział "Pudelkowi" Maciej Orłoś.

Marek Sierocki – kim jest?

Marek Sierocki to znany dziennikarz i konferansjer, a także dyrektor artystyczny polskich festiwali muzycznych. Debiutował w telewizji w latach 80. jako ilustrator muzyczny (grając na akordeonie) w programie Poligon Naczelnej Redakcji Programów Wojskowych PRL. Od połowy lat 80. był prezenterem muzycznym "Teleexpressu". W latach 2013-2014 był gospodarzem „W rytmie disco” w TVP Rozrywka, od 29 września 2018 do sierpnia 2019 roku „Sierocki na sobotę” w TVP2, a w wiosną 2021 roku zastąpił Artura Orzecha w „Szansie na sukces”. Sierocki w latach 2000-2004 był szefem redakcji rozrywki TVP1 oraz dyrektorem artystycznym festiwali w Opolu i w Sopocie.

Od stycznia do czerwca 2021 r. Sierocki roku prowadził „Hity wszech czasów” na antenie TVP2, natomiast od marca do sierpnia br. „Top 3 Marka Sierockiego” w TVP Polonia. W ostatnich latach komentował półfinały i finały Eurowizji i Eurowizji Junior, był też gospodarzem wielu koncertów organizowanych przez TVP. W 2013 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi "za zasługi dla rozwoju telewizji publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej" przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

