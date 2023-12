Orłoś rządzi się w "nowej" TVP. Tym razem zaatakował Adamczyka. "Weź się człowieku od..."

We wtorek Rada Mediów Narodowych (RMN) nieoczekiwanie powołała nowego prezesa TVP. Został nim Michał Adamczyk, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) i do niedawna prowadzący główne wydanie "Wiadomości".

Michał Adamczyk powołany na prezesa TVP

– Zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Warunki są trudne, ale będziemy działać i obiecuję wszystko, co w mojej mocy, aby przywrócić ład korporacyjny. To tyle na wstępie, wracam do działania – ogłosił Adamczyk.

Według nieoficjalnych doniesień RMN wybrała go na szefa TVP stosunkiem głosów 3 do 2. Posiedzenie rady odbyło się zdalnie.

Wcześniej, w związku z dymisją prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza, pełniącym obowiązki prezesa, na podstawie uchwały rady nadzorczej TVP, został Maciej Łopiński. Z decyzją o powołaniu go do pełnienia obowiązków prezesa TVP nie zgodziło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stwierdzając w oświadczeniu, że jest ona prawnie bezskuteczna, ponieważ została podjęta przez "organ nieistniejący".

Orłoś ostro reaguje na słowa Adamczyka. "Weź się człowieku od... czep"

Adamczyk zapowiedział, że podejmie działania w celu "przywrócenia porządku prawnego i korporacyjnego w TVP, ukarania tych, którzy łamali prawo, oraz wznowienia działalności wszystkich anten". Jego słowa nie spodobały się Maciejowi Orłosiowi, który zwrócił się do niego w mediach społecznościowych.

"Chciałoby się użyć mocnych słów, ale ujmę to najdelikatniej, jak potrafię: weź się człowieku od... czep od mediów publicznych, bo brałeś udział w ich degradowaniu przez ubiegłe osiem lat. Wystarczy tej hipokryzji, bezczelności i żenady" – napisał na InstaStories.

Według medialnych doniesień, Maciej Orłoś niedługo powróci do "Teleexpresu".

Czytaj też:

Użyto przemocy? Dziennikarze wyrzuceni z TVP nagrali wspólne oświadczenieCzytaj też:

Mirosław Rogalski zwolniony z TVP. Wiadomo, kto zajmie jego miejsce