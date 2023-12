Nie żyje znana dziennikarka Ewa Wanat. Zmarła w Berlinie w wieku 61 lat

Ewa Wanat była znaną dziennikarką radiową i telewizyjną. Przez prawie 10 lat, od 2003 do 2012 roku, pełniła funkcję redaktor naczelnej radia TOK FM, a później, od 2013 do 2015 roku, Polskiego Radia RDC. Karierę dziennikarską zaczęła w 1990 roku, od pracy w ówczesnym Radiu S Poznań (dzisiejszym Radiu Eska). Współpracowała też z "Gazetą Wyborczą", gdzie recenzowała spektakle teatralne.

Ewa Siedlecka na swoim blogu na stronie tygodnika "Polityka" napisała, że u dziennikarki latem wykryto nowotwór, który dał liczne przerzuty. Jak zaznaczyła, walczyła jednak do końca.

Zmarła 13 grudnia.

Nie żyje Ewa Wanat. Miała 61 lat

Ewa Wanat prowadziła na antenie Tok FM programy: "Kochaj się długo i zdrowo" (razem z Andrzejem Depko), "Zmiana mentalności" (razem ze Zbigniewem Miłuńskim), "Subiektyw" i "Mediacje". Pod jej kierownictwem Radio Tok FM otrzymało tytuł Stacji Roku 2008 w plebiscycie miesięcznika Media&Marketing. Dziennikarka znalazła się też wśród 100 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika "Wprost" w 2011 roku.

Od września 2012 do marca 2013 prowadziła cykl "Kobiecy punkt widzenia", który był emitowany w ramach porannego pasma TVP2 – Pytanie na śniadanie. OW tym czasie, razem z Andrzejem Depko, prowadziła też poniedziałkową audycję "Kochaj się" w Radiowej Jedynce.

W maju 2013 roku objęła funkcję redaktor naczelnej i dyrektor programowej Polskiego Radia RDC. We wrześniu 2015 została zwolniona dyscyplinarnie z radia RDC. W 2015 wspólnie z Rafałem Betlejewskim i Tomaszem Stawiszyńskim założyła radio Medium Publiczne w ramach projektu o tej samej nazwie, tworzonego przez zespół dziennikarzy zawodowych i obywatelskich, ekspertów oraz działaczy społecznych.

Ewa Wanat była trzykrotnie nominowana do nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. "Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce" przyznano jej w 2013 roku Złoty Krzyż Zasługi.

Koledzy żegnają zmarłą dziennikarkę

"Są takie płomienie, które nawet jeśli zgasną, pozostawiają po sobie ogrom ciepła. Dziś wieczorem w Berlinie Henningsdorf odeszła od nas Ewa Wanat. Tak niewiele czasu miałyśmy ze sobą, za mało... Żegnaj, przyjaciółko" – napisała pisarka i dziennikarka Dorota Danielewicz, we wpisie upamiętniającym zmarłą.

"Ewa przekraczała podziały. Nie odmawiała udziału w programach publicystycznych mediów, nazwijmy je: "narodowych", bo uważała, że warto rozmawiać" – napisała z kolei Ewa Siedlecka na stronie siedlecka.blog.polityka.pl.

"Zmarła Ewa Wanat, moja radiowa matka. Dała mi szansę ponad 20 lat temu i wiele nauczyła. Obdarzyła zaufaniem i jak z wieloma z nas z tamtej ekipy TOK FM weszła w relację o wiele ciekawszą niż szef-pracownik" – napisał na Facebooku dziennikarz Marcin Wojciechowski. "Bywała kontrowersyjna, zawsze charyzmatyczna. Sojuszniczka mniejszości i bardzo dobry człowiek" – dodał.

Reporter Wojciech Tochman udostępnił dwa wpisy poświęcone Ewie Wanat. "Żegnaj kochana" – napisał w pierwszym. Do kolejnego dołączył wspólne zdjęcie z dziennikarką. "Po pierwsze: Przyjaciele. Oboje z Ewą na co dzień pielęgnowaliśmy to przykazanie. Czasem z oddali, czasem z bliska" – czytamy w opisie.

