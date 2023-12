Nerwowa sytuacja w studiu TVP Info. Holecka nie wytrzymała: Co mi pan wmawia!

Jak nieoficjalnie ustaliło w ostatnich dniach kilka portali, Danuta Holecka, szefowa "Wiadomości" TVP, żegna się z Telewizją Polską. Według informacji przekazywanych przez serwis Wirtualne Media, dziennikarka sama zdecydowała, że zniknie z anteny już 13 grudnia. Tego dnia prawdopodobnie zostanie zaprzysiężony rząd Donalda Tuska. Lider PO wielokrotnie odgrażał się, że, zaraz po przejęciu przez niego władzy, wprowadzone zostaną duże zmiany personalne w TVP i Polskim Radiu.

Dziennikarka stwierdziła niedawno, że nie chce komentować tych doniesień i planuje wejście na drogę prawną w związku z niektórymi insynuacjami na jej temat.

– Co bym nie powiedziała, to będą komentować, pisać, że milionerka… Nie, ja nie chcę nic mówić. Ja to wszystko zbieram i idę do sądu – zapowiedziała.

Business Insider Polska podał ostatnio, że szefem nowych "Wiadomości", które pojawią się już pod inna nazwą, będzie Paweł Płuska, który od kilkunastu lat jest reporterem "Faktów" TVN, a wcześniej pracował jako dziennikarz TVN24.

Danuta Holecka nie poprowadziła "Wiadomości" TVP

We wtorek wieczorem główne wydanie "Wiadomości" TVP poprowadziła Edyta Lewandowska. Z kolei Danuta Holecka pojawiła się na antenie w TVP Info, gdzie była gospodynią programu "Minęła 20".

W programie dyskutowano m.in. o exposé Donalda Tuska, ale także zaskakującego zdarzenia z udziałem Grzegorza Brauna z Konfederacji, który na sejmowym korytarzu zgasił menorę za pomocą gaśnicy.

Wśród gości Holeckiej pojawili się: Kazimierz Klejna z KO, Krzysztof Kukucki z Nowej Lewicy oraz dwaj posłowie Zjednoczonej Prawicy, którzy łączyli się ze studiem z Sejmu.

Ostra dyskusja w studiu TVP Info. Dziennikarka odpowiedziała na insynuacje polityka

W pewnym momencie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy jednym z polityków a prowadzącą program.

Holecka wspomniała o innym incydencie z udziałem posła, keidy Joanna Scheuring-Wielgus weszła z transparentem do kościoła. Wtedy poseł Kukucki zaoponował, że chodziło o nagłośnienie afery pedofilskiej i nie można porównywać tych spraw.

– Ale co mi pan wmawia, jestem na mszy i stają ludzie na środku... Nie przyjmuję tego tłumaczenia, lepiej, żeby pan powiedział: "Ja potępiam wszystkie akty tego typu" – stwierdziła gospodyni "Minęła 20".

– Czasy, kiedy pani mogła mówić politykom, co mają myśleć i mówić, już się skończyły – odpowiedział polityk.

Dziennikarka jednak nie dała zbić się z tropu i zauważyła, że opozycja za czasów PiS dawała pewnego rodzaju przyzwolenie na "wybryki" Grzegorza Brauna.

– To nie jest pierwszy jego wybryk. Może za bardzo to tolerowaliście, gdy byliście w opozycji jeszcze do wczoraj? – nie ustępowała. Jak poseł Braun stał i składał krytykę na marszałek Witek to jakoś nie widziałam protestów ze strony opozycji – zauważyła.

