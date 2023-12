Rewolucja kadrowa w TVP jeszcze w tym tygodniu? Znamy pierwsze nazwiska

Lider PO jeszcze w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie odgrażał się, że, zaraz po przejęciu przez niego władzy, wprowadzone zostaną duże zmiany personalne w TVP i Polskim Radiu. W poniedziałek 12 grudnia Donald Tusk wygłosił swoje expose w Sejmie. Poinformował w nim, że nowym ministrem kultury w nowym rządzie Bartłomiej Sienkiewicz, który ma się zająć m.in. mediami publicznymi. Sienkiewicz będzie mógł zwołać Walne Zgromadzenia spółek mediów publicznych i postawić je w stan likwidacji, co w przypadku TVP doprowadziłoby do tego, że miejsce Mateusza Matyszkowicza i Agnieszki Kamińskiej zajęliby likwidatorzy.

Jak donosi portal Wirtualne Media, jednym z likwidatorów może zostać Tomasz Sygut, obecnie członek zarządu stołecznej spółki Miejskie Zakłady Autobusowe, który może objąć fotel szefa TAI. Jeśli chodzi o Polskie Radio, nieoficjalnie mówi się, że w jego kierownictwie miałby zasiąść ktoś wskazany przez Lewicę.

Rewolucja kadrowa w mediach publicznych. Znamy pierwsze nazwiska

Business Insider Polska podał ostatnio, że szefem nowych "Wiadomości", które pojawią się już pod inna nazwą, będzie Paweł Płuska, który od kilkunastu lat jest reporterem "Faktów" TVN, a wcześniej pracował jako dziennikarz TVN24. Z informacji serwisu Wirtualnemedia.pl wynika, że dziennikarz złożył już wypowiedzenie, ale być może będzie musiał poczekać kilka miesięcy na objęcie stanowiska.

– W ostatnich kilkunastu miesiącach przybyło wiele etatów. Jak ktoś ma umowę o pracę, to obowiązują go trzy miesiące wypowiedzenia i kolejne 6 miesięcy zakazu konkurencji. To w sumie 9 miesięcy. Oczywiście pracodawca może się zgodzić na skrócenie tego okresu. Wszystko zależy od dobrej woli stacji – mówi Wirtualnemedia.pl anonimowy dziennikarz TVN.

Transfery z Polsatu i TVN do Telewizji Polskiej

Wirtualne Media informują też o propozycjach wysyłanych dziennikarzom Polsatu, Polsat News i Wydarzeń 24. Podobno złożono już pierwsze wypowiedzenia. W stacji wiele dziennikarzy nie jest zatrudnionych na umowie o pracę, więc ich odejście może okazać się mało komfortowe dla nadawcy i spowodować braki kadrowe. W stacji Zygmunta Solorza pracuje wielu byłych dziennikarzy TVP, m.in.: Marek Czunkiewicz, Michał Cholewiński, Jacek Gasiński czy Igor Sokołowski.

Jak wynika z medialnych doniesień, do programu, który zastąpi "Wiadomości" ma trafić Marek Czyż, wcześniej związany z TVS, TVP Info, Nową TV, Superstacją i Radiem Zet. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że to on ma poprowadzić pierwsze wydanie nowego programu informacyjnego.

Z kolei Wirtualna Polska podała, że nowym szefem "Panoramy" zostanie Jarosław Kulczycki, zwolniony z TVP w styczniu 2016 roku, później związany z m.in. Nową TV i Superstacją.

Jak nieoficjalnie informuje serwis Wirtualnemedia.pl, do TVP mogą wrócić też:

Beata Tadla,

Maciej Czajkowski czy

Leszek Krawczyk.

"W wielu przypadkach rozmowy były prowadzone dopiero na wstępnym etapie. Zaczną się na dobre po tym jak nowe władze TAI rozpoczną pracę i będą mogły przedstawić konkretne warunki współpracy. W związku z okresami wypowiedzenia i zakazami konkurencji, docelowy zespół programu, który zastąpi "Wiadomości" i TVP Info może być budowany nawet do września" – informują Wirtualnemedia.pl.

