Z zimną krwią

Ani zleceniodawcy, ani pośrednicy nie przywykli do pozostawiania za sobą jakichkolwiek śladów, nie mówiąc już o niedoróbkach. Teraz więc to kiler staje się problemem, wobec którego wszczęta zostaje procedura likwidacji. On zaś, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wypowiada wojnę swoim prześladowcom.

To, co w serii „John Wick” było kolorowym baletem śmierci, jest u Davida Finchera chłodną opowieścią o perfekcji.