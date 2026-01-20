"Bezdomność zwierząt to ogromny biznes". Doda mocno o schroniskach

W trakcie mrozów, które nawiedzają niemal cały kraj, wokalistka Dorota Rabczewska "Doda" włączyła się w akcję pomocową dla zwierząt w schroniskach. Piosenkarka zakupiła w sklepach akcesoria niezbędne do ogrzania psów, wzięła udział w akcji ocieplania bud, a także apelowała do internautów o wsparcie i przyjęcie czworonogów do domów na czas największego zimna. Celebrytka udostępniła także swój Instagram do darmowej reklamy dla firm, które zobowiążą się w konkretny sposób wesprzeć schroniska dla zwierząt.

Szerokim echem odbiła się wizyta Dody w schronisku w Bytomiu, gdzie skonfrontowała się z kierowniczką lokalnego schroniska. Gwiazda zarzucała szefowej ośrodka, że nie dba o zwierzęta, a pieniądze, które powinny pójść na cele zwierzęce, są wydawane w zupełnie inny sposób. Całość została szeroko zrelacjonowana na Instagramie. Podczas pobytu w mieście, piosenkarka zaapelowała do mieszkańców, aby "pilnowali" tego miejsca i warunków, w jakich funkcjonują zwierzęta.

Rabczewska: Bezdomność zwierząt to wielki biznes

Rabczewska udzieliła obszernego wywiadu w programie "Debata Gozdyry" na Polsat News, gdzie wypowiedziała się na temat warunków panujących w schroniskach. Wskazała, że zajmują się nimi przedsiębiorcy, których nie zawsze interesuje los zwierząt.

– Prawo chroni przedsiębiorców, którzy korzystają z tego, że schroniska mogą być prywatyzowane i każdy przedsiębiorca, który ma gdzieś dobro zwierząt, tylko interes, jak sama nazwa wskazuje, podchodzi do przetargu, dzięki wójtowi wygrywa i zaczyna się interes – oceniła. – Bezdomność zwierząt jest ogromnym biznesem. Nigdy nic się nie stało ku temu, żeby skala była mniejsza — mówiła. Artystka stwierdziła, że takie podejście może prowadzić do skrajnie nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt przez osoby, które nie mają właściwej opieki nad czworonogami. Jednorazowe: wówczas pies zarobił dla pana i dalej najlepiej, żeby nie żył, bo trzeba płacić za choroby i jedzenie i później są eutanazje, których nikt nie sprawdza, to są tzw. schroniska duchów, za które kierownik dostaje pieniądze. Druga opcja to cykliczne wynagrodzenie za prowadzenie schroniska – komentowała gwiazda.

– Trzeba doprowadzić, żeby sadyści i ludzie po wyrokach za znęcanie się nad zwierzętami nie mogli być kierownikami schronisk. Teraz mogą – dodała, odnosząc się do pisma wystosowanego przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego do wojewodów. Minister polecił sprawdzić, ile schronisk w danym województwie podlega osobom prywatnym, a ile samorządowi.