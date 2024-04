Zielone zdrowie

Cooked Pasta on Brown Wooden Bowl

Siostry gotują I Zielony to kolor wiosny i budzącego się otaczającego nas świata do życia, to także jeden z najbardziej uspokajających kolorów dla człowieka.

W czasie przedwiośnia, kiedy po wyczerpującej zimie jesteśmy nieco wyposzczeni, brakuje nam słońca i wartości odżywczych, a na sklepowych półkach brakuje jeszcze nowalijek, skorzystać możemy z równie wartościowych mrożonek, chociaż świeży szpinak dostępny jest w sklepach cały rok. Szpinak ma kolor zielony, lekko kwaskowaty smak, a przede wszystkim bardzo cenne wartości