Głupota czystej wody

Taką zasadę wydaje się wyznawać prezenter neo-„Wiadomości” Marek Czyż. W wywiadzie dla serwisu gazeta.pl rozprawił się z zarzutami o to, że „19.30” to nie taka „czysta woda”, jak obiecywano. Czyż uważa, że osoby, które twierdzą, iż w „19.30” brakuje obiektywizmu, są „głupkami”. „W tej czystej wodzie, którą zaproponowaliśmy, jest zawarty taki pomysł, żeby pokazać różnicę między tym, co było, a tym, co jest. Jeśli ktoś uważa, że Czyż obiecał czystą wodę i czystej wody nie ma i jest kłamcą, to nie chce z nim rozmawiać, bo jest głupkiem.