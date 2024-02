Miszczak: Jesteśmy gotowi na powrót kabaretów. Kabareciarze: Niech posprząta bałagan

Jesienią ubiegłego roku Polsat z dnia na dzień zdjął z anteny "Kabaret na żywo" i usunął z mediów społecznościowych występy artystów. Pojawiły się oskarżenia o cenzurę z powodów politycznych. Okazuje się, że tego rodzaju rozrywki zabraknie także w wiosennej ramówce Polsatu.

– Kabarety do nas przyszły, bo telewizja publiczna się zamknęła. Kabarety od nas odeszły, ale ciągle jesteśmy gotowi na ich powrót. (...) Ruch należy do nich. To oni powiedzieli, że nie chcą, my czekamy. Z radością mają szansę na powrót do domu. Czasem w domu zdarzają się awantury – powiedział Edward Miszczak w rozmowie z portalem Plejada.



"Bądźmy dorośli"

Kabaret Młodych Panów, który był współgospodarzem ostatniego sezonu "Kabaretu na żywo". – Z tym czekaniem to jest tak, że my też wciąż czekamy na jakikolwiek odzew po całej sytuacji. Póki co nikt nie miał potrzeby się wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, dlaczego wprowadzili cenzurę, dlaczego nasze odcinki nie zostały puszczone – wskazuję przedstawiciele grupy.

– Bądźmy dorośli. Zanim pan Miszczak będzie starał się być miłym i nas zapraszać, to niech posprząta po tym bałaganie, który się zdarzył jesienią. Dopiero wtedy jakkolwiek w ogóle możemy zacząć o czymkolwiek rozmawiać. Jak na razie nic się w tym temacie nie zmieniło – dodają. Artyści podkreślają również, że "od jesieni cisza w eterze".

Edward Miszczak wskazał, że powrót kabaretów do Polsatu jest uzależniony też od tego, czy pojawią się one z powrotem w Telewizji Polskiej.

– Rozumiem, że mogło się tak wydawać, że miejsce kabaretów jest tylko w Polsacie, dlatego że Polsat przejął całą śmietankę po TVP. Natomiast odkąd TVP zaczyna wychodzić z reżimu, to zawsze jest opcją, zawsze była opcją i zawsze teraz jest opcją. Przez osiem lat – owszem – nie była. Natomiast teraz wraca – przekazała menedżerka Kabaretu Młodych Panów.

Czytaj też:

TVN stawia na nowości, Polsat na "znane i lubiane". Co pokażą wiosną?