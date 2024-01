Dwaj Panowie G: Nie wierzcie mediom, prasa kłamie

Otóż powodów do sporów jest mnóstwo i – co więcej – te spory trwają. Nie tylko o rolę byłego premiera Mateusza jako głównej twarzy opozycji. Także w kwestii Trzeciej Drogi.

Już objaśniamy: otóż spór dotyczy tego, co z zielonymi braćmi zrobić w sytuacji, kiedy PeŁo idzie na rympał. Ludowcy bowiem dystansują się od tego całego serdla, sugerując: „Co złego, to nie my”. Jak odpowiedzieć? Jedni sugerują, by ogłosić ich publicznie bandytami i współsprawcami łamania konstytucji, a inni – by nie piętnować, licząc na to, że jednak kiedyś będą koalicjantem. Jako znawcy realiów PiS uważamy spór za nieistotny. Pamiętamy bowiem, z jakim taktem i dyplomacją od zawsze partia ta traktowała kandydatów na swoich koalicjantów.