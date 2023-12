Celebrytki biorą się za fraki

Wiadomo, priorytetem jest rozliczenie PiS, tak więc realizację obietnic trzeba odsunąć na dalszy plan. – Myślałam ostatnio dużo, że te ekstremizmy prowadzą często do obronnej postawy i że ktoś staje okoniem i mówi „nie” – stwierdziła prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak w nowym odcinku podcastu, którego jest współprowadzącą. – Zastanawiam się, czy lewicowe środowiska zawsze robią dobrą robotę. Czy naprawdę, zaczynając X edycję Sejmu awanturą o aborcję dostępną do 12. tygodnia ciąży, to jest to, od czego naprawdę chcemy zaczynać? To są ważne tematy, ale, kurczę, czemu nie potrafimy myśleć trzy kroki do przodu i trochę lepiej planować – kontynuowała. Dziennikarce zawtórowała druga gospodyni programu, Gabi Drzewiecka.