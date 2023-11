Mercedes EQA 350 4Matic

Czy jednak najtańszy „elektryk z gwiazdą” nadaje się do jazdy w zimowych miesiącach? Poniżej wynik testu przeprowadzonego zimą, gdy termometr wskazywał od –8 do +3℃. a trzymane poza garażem auto każdego ranka pokryte było lodową pokrywą (co widać na zdjęciach z przejażdżki na skraju lasu).

Samochód w kolorze złotego różu z długimi świetlnymi pasami przyciąga wzrok. Kompaktowy SUV w testowanej wersji 350 4matic ma ukryte pod maską 292 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi zaś 520 Nm. Takie parametry pozwalają na przyspieszenie od zera do 100 km/h w 6 s. Elektryczny napęd docenia się, nie tylko startując spod świateł, lecz także gdy trzeba sprawnie zmienić pas lub szybko i bezpiecznie włączyć się do ruchu na miejskich arteriach.