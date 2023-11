Rekordzista "Jeden z dziesięciu" nie dotarł na Wielki Finał. Producent reaguje, TVP ma propozycję

"Jeden z dziesięciu" to, cieszący się dużą popularnością, teleturniej nadawany przez Telewizję Polską od prawie 30 lat. Od samego początku prowadzi do Tadeusz Sznuk. Choć prowadzący widział już wiele w swoim programie, to ostatni odcinek mocno go zaskoczył. Zwycięzcą 140. edycji kultowego teleturnieju TVP "Jeden z dziesięciu" został Artur Baranowski. Uczestnik programu nie tylko go wygrał, ale również pobił historyczny rekord i odpowiedział na wszystkie pytania prowadzącego. Po trzech poprawnych odpowiedziach, każde pozostałe z 37 pytań brał "na siebie". Nie popełnił żadnego błędu i zdobył łącznie aż 803 pkt. To absolutny rekord, który sprawił że uczestnik teleturnieju znalazł się w nagłówkach artykułów na niemal wszystkich polskich portalach internetowych.

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na Wielki Finał z jego udziałem. Niestety, Artur Baranowski w nim nie wystąpił. Powód jest zaskakujący. Jak wcześniej informował Onet.pl, ekonomista ze Śliwnik, miał problemy z samochodem. Auto zawodnika zepsuło się mniej więcej dwie godziny drogi od studia TVP3 w Lublinie, gdzie nagrywany jest "Jeden z dziesięciu". Przez awarię nie dotarł na nagranie i stracił szansę na zdobycie głównej nagrody – 40 000 zł.

Stanowisko producenta

Internauci nie kryli rozczarowania. Pojawiły się pretensje do TVP, że nie zapewniła genialnemu uczestnikowi transportu do studia. Na facebookowym profilu teleturnieju opublikowano oficjalne oświadczenie. "Wszyscy zawodnicy są informowani, że w przypadku niestawienia się na nagranie, tracą możliwość uczestnictwa w Wielkim Finale. W prawie 30-letniej historii programu takie nagłe nieobecności miały miejsce wielokrotnie, choćby jesienią ubiegłego roku, kiedy również Wielki Finał 134. edycji został rozstrzygnięty wśród 9 zawodników" – czytamy.

"Pan Artur Baranowski, zgodnie z regulaminem programu, wygrał nagrodę w wysokości 10 tys. zł za zdobycie największej liczby punktów w 140. edycji" – wskazano w komunikacie Euromedia TV, czyli producenta programu.

Jednocześnie w "Wiadomościach" TVP podano, że rekordzista ma otrzymać od Telewizji Polskiej zaproszenie do udziału w innych emitowanych przez stację konkursach wiedzy.

