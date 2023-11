Kim jest Stanowski? Czas zacząć robić zapasy popcornu

Wielu fanów było zasmuconych, gdy okazało się, że popularny dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski kończy współpracę z Kanałem Sportowym. Początkowo wydawało się, że pójdzie gładko. „Stano” poinformował o złożeniu wypowiedzenia, a koledzy – Mateusz Borek, Michał Pol i Tomasz Smokowski – podziękowali za lata wspólnego projektu. Kulturalnie było jednak tylko do czasu. – Kim dla Kanału Sportowego jest dzisiaj Krzysztof Stanowski, żebyśmy kilkadziesiąt minut o nim rozmawiali? – zapytał, nie kryjąc emocji, Borek, podczas transmitowanego na żywo spotkania z udziałem Pola i Smokowskiego. – Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem jest na poziomie podstawówki, bo Krzysiek Stanowski dzisiaj publikuje na swoim kanale WhatsAppowym, że we wtorek sprzedaje udziały [...]. Ja znowu się mogę zapytać, kto go upoważnił do takiej informacji. To są sprawy spółkowe – wskazał komentator sportowy. Borek zarzucił byłemu już chyba koledze, że od początku współpraca była ustawiona tak, aby najwięcej korzyści czerpał „Stano”.